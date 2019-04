Minulle tärkeää: Opiskelijoilla on ideoita opintojen kehittämiseksi - "Toivon enemmän lähiopetusta"

Lukukausi on loppu, kertoo metsätalousinsinööriksi opiskeleva Jenna Heikkinen , 27. Asia ei ole pelkästään positiivinen.

Alkutalvesta oli repaleisia viikkoja ja lukujärjestykseen jäi paljon tyhjiä tunteja. Toisaalta maaliskuussa viimeiset viikot oli ahdettu liiankin täyteen.

Kaksi vuotta Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskellut Heikkinen arvioi, että erikoisen kevään taustalla on säästösyitä ja taitamattomuutta jaksottaa opiskeluja.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Olisiko suunnittelun ja resurssien puutteen kombo, hän pohtii.

Opiskelijoilla on säännöllisesti mahdollisuus antaa palautetta opinnoista ja niiden järjestelyistä. Heikkinen tietää, että samat ongelmat ovat olleet esillä aikaisemminkin.

– Toivon enemmän lähiopetusta ja lisää maastotunteja, kuten metsänmittausta, hän sanoo ja lisää, että on tyytyväinen opintojensa sujumiseen.

– Pisteitä on ropissut tasaiseen tahtiin.

Myös ensimmäisen vuoden metsäinsinööriopiskelija Aatu Paakkunainen, 20, toivoo lisää alansa käytännöllistä opetusta.

– Lähiopetusta on ollut pääsääntöisesti riittävästi. Opetuksen sisältö on vastannut sitä, mitä odotin. Olen viihtynyt hyvin. Tunnen, että tämä on ala, jolla haluan tehdä töitä tulevaisuudessakin.

Opiskelijoista noin 75 prosenttia ilmoittaa Karjalaisen kyselyn mukaan äänestävänsä eduskuntavaaleissa varmasti tai melko varmasti.

Paakkunainen ja Heikkinen lupaavat äänestävänsä varmasti.

– Äänestän ensisijaisesti ehdokasta, en puoluetta. Ehdokkaani pitää ajaa nuorten ja opiskelijoiden etuja. Aloituspaikkoja oppilaitoksiin saisi olla enemmän, että ensikertalaiset saisivat niitä reilun määrän.

Kuvituskuva.

Oman alan kesätyöpaikka on molemmilla jo tiedossa. Heikkinen menee Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistykseen, Paakkunainen Joroisten taimitarhalle.

– Metsäala vetää nyt hyvin opiskelijoita, ja kilpailu on kovaa. Työnhakijoiden pitää erottua joukosta, sanoo Heikkinen.

Tulevaisuususko on molemmilla hyvä.

– Uskon että Suomesta löytyy töitä, kun valmistun. Mieluiten työpaikka saisi olla Itä-Suomessa, sanoo Paakkunainen.

Heikkisen mielessä ovat Savo tai Kainuu, mutta myös laajemmat ympyrät kiinnostavat:

– Toivon, että saisin tehdä kansainvälisyyteen liittyvää työtä esimerkiksi metsäsertifioinnin tai ilmastoasioiden saralla.

Hän on ollut innostunut toiminnastaan vaihto-opiskelijoiden tuutorina Kareliassa

– Monikulttuurinen ilmapiiri on rikastuttava tekijä. Maahanmuuton näen mahdollisuutena, en uhkana.

Opintoihin Heikkisellä on kehittämistoive:

– Eri alojen kursseja voisi yhdistää. Metsäalalla voisi olla yhteisiä kursseja liiketalouden kanssa tai matkailualan kanssa.

Molemmat metsäopiskelijat asuvat vuokrayksiöissä vapailla markkinoilla. He saavat asumis- ja opintotukea, mutta opintolainaa eivät ole ottaneet.

Kuvituskuva.

Heikkinen tekee silloin tällöin töitä raviradalla eläinlääkärin avustajana. Hänellä onkin jo ennestään takanaan yksi tutkinto: hevostalouden perustutkinto.

– Olen ollut ollut tyytyväinen tilanteeseeni, talous on riittävän turvattu.

Paakkunainen sanoo, että asunnon vuokra on korkea opiskelijan kukkarolle.

– Opiskeluun saisi tulla enemmän tukia, se on kuitenkin satsaus tulevaisuuteen.

Joensuu on opiskelukaupunki, jossa on menoa ja meininkiä, luonnehtii Suomussalmelta kotoisin oleva Heikkinen.

Hän on tyytyväinen opiskelijoiden liikuntapalveluihin.

– Niihin pääsee edullisesti. Käyn ryhmäliikunnassa ja olen kokeillut miekkailuakin. Opiskelija-alennuksia saa paljon, muun muassa konsertteihin.

Paakkunainen käy uimassa ja pitää sitä kohtuuhintaisena.

Amk-opiskelijat kertovat joutuvansa jonottamaan viikkokaupalla lääkärille terveyskeskukseen.

– Aikoja on vaikea saada. Karelian terveydenhoitajalle pääsee onneksi helposti, he kertovat.

Kuvituskuva.

Jokainen puolue on sanonut sanansa metsähakkuisiin ja ilmastokysymyksiin.

Aatu Paakkunainen kertoo, että luontoon ja ilmastoon liittyvät teemat kiinnostavat jo alan puolesta. Hän on löytänyt puolueista niitä, jotka ovat samalla kannalla hänen kanssaan.

– Kouluissa pitää olla enemmän ilmasto-oppia, jo alakoulusta lähtien, hän viestittää päättäjille.

Jenna Heikkinen toivoo, että voisi työssään vaikuttaa siihen, että metsätaloutta harjoitetaan kestävästi ja luonnon monimuotoisuutta tukien.

– Suomi tarvitsee metsätaloutta. Hakkuita pitää tehdä, mutta ei saa innostua liikaa. Järki täytyy pitää kädessä.

– Toivottavasti maailma on menossa hyvään suuntaa. Aina on varaa parantaa, hän sanoo.

Juttusarjassa tavalliset ihmiset pääsevät kertomaan heille tärkeistä asioista vaalien alla. Karjalainen tarjoaa juttusarjan verkossa veloituksetta kaikkien luettavaksi.

Opiskelijoita koskevia tärppejä puolueiden vaaliohjelmista:

Keskusta: Monimuotoista muunto-, uudelleen- ja täydennyskoulutusta pitää vahvistaa. Korkeakoulujen pitää edistää nykyistä tehokkaammin jatkuvaa oppimista.

Kokoomus: Tunnistetaan nopeasti muuttuvan työelämän tarpeet ja siirretään koulutuksessa painopistettä tutkintokeskeisyydestä osaamiskeskeisyyteen.

Kristillisdemokraatit: Koulutusleikkaukset ja opintososiaalisten etujen leikkaaminen on pysäytettävä nuorten hyvinvoinnin ja Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi.

SDP: Jatketaan opiskelijavalintojen uudistamista. Selvitetään korkeakoulujen heikon läpäisyasteen syyt ja laaditaan toimenpideohjelma läpäisyn parantamiseksi.

Siniset: Korkeakoulujen opiskelijamääriä on tarkistettava vastaamaan paremmin työelämän tulevaa tarvetta.

Vasemmistoliitto: Vahvistetaan niin opiskelijahuollon kuin opinto-ohjauksen resursseja koko toiselle asteelle. Jälkiohjausvelvoite ulotetaan koskemaan koko toista astetta

Vihreät: Annetaan opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille vapaus ja resurssit opiskella, opettaa ja tutkia ilman jatkuvaa hiostusta. Lopetetaan opiskelijoiden kyykyttäminen.

Lue juttusarjan aiemmat osat:

Minulle tärkeää: Nuoripari toivoisi yhteiskunnan olevan lapsimyönteisempi – "Meidänhän juuri pitää tehdä lapsia, sillä väestönkasvun ongelmat ovat Afrikassa"

Eläkeläinen ei halua valittaa turhasta - Joensuulaiset Auli, 80 ja Ensio, 81, Larema: "Poliitikkojen pitäisi tehdä yhteistyötä eikä haukkua toisiaan"

Minulle tärkeää: "Kilpailutilanne kaupan alalla kolahtaa pienyrittäjiin, jotka kamppailevat katteiden kanssa", toteaa joensuulainen huoltamoyrittäjä