Savo-Karjalassa eniten ennakkoääniä on annettu Rääkkylässä, kun ennakkoon voi äänestää vielä maanantaina ja tiistaina.

Rääkkylässä äänensä oli antanut 32 prosenttia äänioikeutetuista sunnuntain päätteeksi.

Vaalipiirin hopeasijalla on Vesanto ja kolmantena Tohmajärvi, jossa äänestysprosentti on 27,9. Neljäs on Ilomantsi 26,9 prosentillaan.

Matalinta aktiivisuus on toistaiseksi ollut Siilijärvellä (19,7) ja Kontiolahdella, 20,8.

Vaalipiirin kokonaisprosentti on 23,5 ja koko maan 22.