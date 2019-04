Ilomantsissa tuhottiin vaalimainos ja murtauduttiin Teboilille

Muutama huonosti käyttäytyvä henkilö aiheuttaa harmia useille ihmisille, sanoo kansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk.). Tämä on hänen päätelmänsä sunnuntain vastaisen yön tapahtumista Ilomantsin keskustassa.

Eniten Hoskosta harmittaa se, että murtovarkaat iskivät Teboilille ja veivät pihasta klapikoneenkin.

- Hän teki juuri valtavan remontin ja heti kun sai palvelun auki, niin heti iskivät rosvot, Hoskonen toteaa huoltamoyrittäjä Atso Erosen vastoinkäymisistä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ensimmäisen huonon uutisen kertoi aamulla puhelimessa Hotelli Pogostan Hovin kiinteistön omistava Jouko Heimonen. Hotellin seinässä ollut 5 metriä pitkä ja 1,5 korkea vaalimainoskangas oli revitty irti ja kadonnut. Hoskosen vaalimainos oli leipomon puoleisessa päädyssä siten, että se näkyi Kalevantien kulkijoille.

Päivä jatkui paremmissa merkeissä. Vaalitapahtuman aikataulu venyi suunnitellusta, kun jatkuvasti tuli lisää ihmisiä juttelemaan. Illemmalla Hoskonen teki pitkän kävelylenkin ja saunoi, mikä oli hyvä lopetus päivälle.

Hannu Hoskosen mielestä ulko- ja turvallisuuspolitiikka on jäänyt vaalikeskusteluissa liian vähälle huomiolle.

- Suomen itäisimmän kunnan kansanedustajana toivoisin keskustelua turvallisuusasioista.

Hoskonen itse ehdottomasti kannattaa hyvien suhteiden ylläpitoa itänaapurin kanssa ja odottaa kauppasuhteiden ennallistamista.

Paljon huomiota on saanut ilmastokeskustelu, mikä sekin on Hoskosen mielestä aivan tärkeää, vaikka hautaakin muuta alleen.

- Suomi on ilmastonmuutosasioissa edelläkävijä. Päästömme vähenevät ja suunta on oikea. Suomalaisilla on pelin paikka myydä hyvää teknologiaansa ulkomaille.