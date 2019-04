Joensuussa järjestään Kaupunkipyöräilyn perusteet -päiväkurssi lauantaina

Joensuussa järjestetään maksuton Kaupunkipyöräilyn perusteet -päiväkurssi lauantaina 11. toukokuuta kello 12-17.

Kurssi on hyvä keino lisätä omaa varmuutta erilaisissa liikennetilanteissa toimimisessa, kaupunki tiedottaa.

- Päiväkurssilla opitaan liikenteen keskeisimmät liikennesäännöt, kuivaharjoitellaan Virtual Reality -lasien avulla sekä polkupyörät katsastetaan ajokuntoon. Osallistujat pääsevät myös opastetulle kaupunkiajelulle. Osallistujilla pitää olla mukana oma pyörä ja kypärä.

Ilmoittautuminen on käynnissä Joensuun seudun kansalaisopiston verkkopalvelussa osoitteessa https://www.opistopalvelut.fi/joensuu/

Koulutukseen mahtuu kaksikymmentä henkeä.

Kouluttajan toimii kouluttaja Jukka Vainikainen Liikenneturvasta.

- Liian monen joensuulaisen kaupunkipyöräilijän tiedot ja taidot ovat huonoja. Huono pyöräily on paitsi muita liikkujia ärsyttävää myös vaarallista. Kurssilla tavoitellaan sitä, että joensuulainen pyöräilijä osaa liikennesäännöt, toimii niiden mukaan, huomioi muut liikkujat ja on kohtelias liikenteessä, kurssia ideoinut kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen kaupungilta taustoittaa kurssia.

Joensuussa kaikista arjen matkoista 18 prosenttia tehdään pyöräillen. Keväällä ja kesällä pyöräilyn määrä yli kaksinkertaistuu talvikauteen verrattuna.

Kaupungin mukaan liikennesääntöjen tuntemus parantaa sekä pyöräilijöiden että jalankulkijoiden ja autoilijoiden turvallisuutta.

- Suhtautuminen pyöräilyyn on viime vuosina muuttunut radikaalisti. Pyöräily on alettu ymmärtää oikeana liikenteenä eikä pelkkänä vapaa-ajan harrastuksena. Kun pyöräilijöiden määrä väylillä kasvaa, liikennesääntöjen ja hyvän liikenne-etiketin tunteminen on entistäkin tärkeämpää, Juhana Venäläinen Joensuun Polkijat ry:stä toteaa.