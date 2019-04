Vaaliviikko alkoi vilkkaana - ennakkoääniä ropisi maanantaina

Maanantai oli tähänastisista ennakkoäänestyspäivistä vilkkain, sillä Savo-Karjalan vaalipiirin äänioikeutetuista kävi äänestämässä maanantaina 6,3 prosenttia, ja kokonaisäänestysprosentti on nyt 29,9.

Viime eduskuntavaaleissa äänestysprosentti oli maanantai-iltana 25,9, joten nousua on neljä prosenttiyksikköä.

Pohjois-Karjalassa äänestysaktiivisuuden kärjessä on yhä Rääkkylä, jossa 39,0 prosenttia äänioikeutetuista on käynyt äänestämässä. Myös Tohmajärvellä (34,9), Ilomantsissa (33,9) ja Kiteellä (33,7) joka kolmas on jo käyttänyt äänensä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Muut kunnat: Nurmes 32,5, Lieksa 32,4, Polvijärvi 31,2, Outokumpu 31,0, Juuka 30,6, Liperi 30,4, Valtimo 30,2 ja Joensuu 28,9 prosenttia.

Äänestysinnokkuudessa perää pitää Kontiolahti. Siellä äänestysprosentti on nyt 26,8.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä viimeistä kertaa äänestävä Heinävesi on kirjannut 32,5 prosentin äänestysaktiivisuuden. Vaalipiirin keskiarvo on alempi, 29,3. Kuntien kärjessä on Puumala, 39,4 prosentin äänestysaktiivisuudellaan.

Ennakkoäänestys jatkuu vielä tiistaina. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai.