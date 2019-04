Kolumni: Tekoäly – elämäämme astunut vallankumous

“Totta kai”, vieras vastaa jännittyneenä.

Ava näyttää olevan ohminen ja puhuu kuin ihminen. Ava katsoo vierailijaansa, ymmärtää hänen puheensa ja on vuorovaikutuksessa hänen kanssaan ihmisten tavalla. Vieras jopa jossain vaiheessa kokee voimakkaan yhteyden Avan kanssa.

Avalla ei ole pelkästään samanlaiset kasvot kuin ihmisellä. Hän myös hymyilee ja katsoo silmiin.

Myöhemmin Ava turhautuu rajoituksistaan, joten hän päättää jättää huoneensa. Hän hakkaa turvajärjestelmää, aiheuttaa sähkökatkon ja lähtee ulos luonnonvaraiseen maailmaan. Lopussa Ava on vapaa.

Onko tämä skenaario tuttu?

Se on vuoden 2015 tieteis-psykologisen trillerin Ex Machinan juonen osa. Skenaariossa on mielenkiintoinen opetus. Ava on siis AI-robotti eli androidi robottityttö. Ava on vielä monimutkaisempi kuin hänestä oli odotettu. Hänellä ei ole vain omia ajatuksia vaan niiden lisäksi myös omia salaisuuksia, jopa oma tahto. Tätä hänen ihmiskehittäjänsä ei ollut ajatellut.

Ex Machina on mielikuvitusta. Se kertoo tekoälyn tulevaisuudesta. Toisin sanoen se on vain AI-tutkijoiden unelma.

Pääpiirteissään Tekoäly (lyh. AI) ei ole vain fiksu, Avan kaltainen robotti, se on tosiaan periaate, alan – tai tieteen – suuntaus, joka pyrkii tekemään älykkäitä kykeneviä tietokoneita tai tietokoneohjelmia.

Jo nyt AI on aktiivinen kaikilla elämän osa-alueilla. Aina, kun lähetämme sähköpostia, teemme hakuja internetissä, käytämme luottokorttia tai matkustamme, AI-järjestelmät ovat tekijöinä näissä toiminnoissa.

AI käyttää algoritmeja, jotka ennustavat lentohintoja ja ehdottavat parhaita vaihtoehtoja. Kun Amazon-palvelun käyttäjä saa ilmoituksen tietystä kirjasta tai Netflixistä, se pyörii AI:n avulla.

Jokainen suositus perustuu algoritmeihin, jotka tutkivat, mitä olemme ostaneet tai katselleet aiemmin.

Sijoittaja ja keksijä Elon Musk, teoreettinen fyysikko ja kosmologi Stephen Hawking, historiantutkija Yuval Noah Harari ja muut väittävät, että tekoälystä on tullut ”historian tärkein vallankumous.”

Näkisin, että sen ymmärtäminen on elintärkeää. Sillä tavalla vaikutamme siihen, miten tekoäly kehittyy ja mikä sen merkitys ja vaikutus meille on tulevaisuudessa.

Tunnustuksena AI:n merkityksestä Suomi järjesti Euroopan neuvoston puheenjohtajakaudella helmikuussa Helsingissä kansainvälisen konferenssin pääaiheina AI ja ihmisoikeudet. Näin Suomi osoittaa olevansa tietoinen niin AI:n tuomista haasteista kuin sen hyödyistäkin.

Kirjoittaja on tekoälyyn ja ihmisoikeuksiin erikoistunut tohtori tutkija,European University Institute, Firenze, Italia