Minulle tärkeää 6/8: Lvi-asentajat tietävät, että robotit eivät heidän töitään vie

Jesse Luukkainenkin heittää pesäpallon tuosta vaan takarajalta takaa kotipesään. Hän pelaa Ilomantsin Urheilijoissa myös etenijäjokerina.

Miehet ovat lvi-asentajia joensuulaisella LVI-Myllerillä.

- Tällä alalla vaaditaan kunnon ylläpitämistä. Salilla tulee vastaliikettä, muuten olisivat paikat jumissa. Ja onhan se henkinenkin juttu, kun jumppailee - on mukavampi olla, sanoo Koponen, 27.

- Pidän itsestäni huolta myös ulkoilemalla paljon, ja vietän aikaa ystävieni kanssa, lisää työpari Luukkainen, 25.

Liikunnasta puhe hyppää jo eläkeasioihin:

- Vähän mietityttää, minkä ikäisenä pääsee eläkkeelle, kun ikärajaa nostetaan. Jotain on harrastettava, että voi vielä 70-vuotiaana tehdä näitä hommia, miehen pohtivat.

Luukkainen asuu Liperin Ylämyllyllä ja Koponen Kontiolahden Lehmossa. Työmatkat Joensuuhun sujuvat omalla autolla.

- Ilmastohommassa pitää olla joku raja, Koponen viittaa vaaliteemoihin.

- Ei saisi ääripäihin mennä autoilun suhteen, niin että laitetaan bensa- ja dieselkieltoja. Joudun ajelemaan pitkiä matkoja, ja olisi hyvä, että pysyisivät kulut kurissa, Koponen sanoo.

- Ilmastonmuutosta on tärkeää pitää esillä, ja on totta, että se etenee. Mutta asiat on pidettävä järkevässä mitassa. Ettei vouhoteta eikä mennä yli suuntaan eikä toiseen, Luukkainen jatkaa.

Kaksikko on enimmäkseen remonttikohteissa, välillä uudisrakennuksillakin.

- Toisinaan on kiireempää, ja tuntuu, että monessa paikassa pitäisi olla yhtä aikaa. Näin keväällä on hiljaisempi kausi, kun ihmiset odottelevat kesää ja remonttiaikoja, kertoo Luukkainen.

Kiristetäänkö alalla työtahtia, otetaanko tehoja irti?

- Meillä on menossa Lean-projekti. Ei ole tarkoitus, että tehdään nopeammin ja tehokkaammin, vaan muuta kautta pyritään saamaan työ sujumaan paremmin. Turhat asiat jätetään pois, pidetään asiat simppelinä, sanoo Koponen.

Molemmat viihtyvät työssään.

- Ei ole kaduttanut lähteä tälle alalle. Vaikka onhan niitä päiviä, että käy mielessä, voisiko leipänsä helpommalla tienata. Mutta mieleistä tekemistä tämä on, vakuuttaa Luukkainen.

- Työnantaja antaa kyllä koulutusta. Niin monipuolinen on tämä ala.

Kuusi vuotta alalla ollut Luukkainen on välttynyt työttömyydeltä. Koposella on työvuosia samassa työpaikassa kahdeksan, ja kerran hän on ollut viisi viikkoa lomautettuna.

- Muuten olen saanut olla tiukkaan töissä. Välillä kun on urakkahommia, niin jääpi enempikin rahaa. Toimeen on hyvin tultu, ainahan sitä enempi palkkaa toivoisi, mutta joku järki sentään, hän sanoo.

Onko roboteista uhkaa? Miehet pudistelevat päitään:

- Ne eivät ikinä pysty viemään näitä hommia, eikä töitä voi ulkoistaa ulkomaille. Jokainen kohde on niin erilainen. Suomessa on aika hyvä ammattitaito tällä alalla, on omat määräyksensä ja juttunsa, mitkä pitää tietää, Koponen sanoo.

- Työ on laaja-alaista, on omia niksejä joka asiaan, joita robotti ei voi tehdä. Ja tässä kun ollaan veden kanssa tekemisissä, helposti saa ison vahingon aikaan. Ei ole huolta sen suhteen, että saisi työpaikkansa puolesta pelätä, lisää Luukkainen.

Työpaikallaan Koponen on valittu varapääluottamusmieheksi.

- Suostuin, kun porukka sanoi, että olen siihen hyvä. Ammattiyhdistysasiat ovat kiinnostavia. Ja kun tietää asioista, ei tarvitse arpoa. Ihan mielestä touhua.

- Meillä on menossa yt-neuvottelut, mutta ratkaisuja on saatu pelailtua talvilomilla ja pekkasvapailla. Ja nyt työtilanne on piristymässä. Hyvässä hengessä on mennyt, hän kertoo.

Luukkainen ei kuulu ammattiliittoon, Yleiseen työttömyyskassaan kylläkin.

- Se on halvempaa, helppo oli liittyä. En kyllä väheksy ammattiliittoakaan.

Koponen puhuu järjestäytymisen puolesta:

- Mitä isompi sakki on Rakennusliitossa, sitä paremmin saa puolensa pidettyä työehtoasioissa. Suosittelisin kyllä kaikille liittymään.

Vaalikoneet ovat olleet apuna ehdokkaan etsinnässä.

- Olen lukenut myös blogeja ja perehtynyt ehdokkaisiin. Mikään yksittäinen lupaus ei ole vaikuttanut valintaani, Luukkainen sanoo.

Sotea pitää ajaa järkevämpään suuntaan:

- Vanhuksille pitää taata hyvät terveydenhoitopalvelut. Henkilökuntaa pitää olla tarpeeksi. Se on väärä paikka kiristää menoja.

- Rahanahneus on iskenyt vanhustenhoitoon, lisää Koponen ja jatkaa aktiivimallista:

- Työttömien aktivointi on mennyt metsään. Aktiivimallia voi parantaa niin, että se kannustaisi enemmän ihmisiä. Että ne, jotka siihen lähtevät, saisivat palkkion. Moni miettii, ettei hyödy mitään.

Kansanedustajilta miehet vaativat tekoja:

- Että asiat ei jää pelkäksi puheeksi vaan jotain tehdäänkin.

Juttusarjassa ihmiset kertovat, mikä heille on tärkeää vaalien alla.

Työtä koskevia tärppejä vaaliohjelmista

SDP: Tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja, jotka vahvistavat talouden ja työllisyyden kasvun edellytyksiä sekä julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Kokoomus: Vastuutetaan työelämän osapuolet työrauhaa edistäviin toimiin.

Vasemmistoliitto: Työajan lyhennys voidaan toteuttaa esimerkiksi nelipäiväisenä työviikkona.

Keskusta: Työpaikkoja syntyy, kun yritykset uudistuvat ja kasvavat. Kotimainen omistajuus vahvistaa ja vakauttaa kansantaloutta.

Vihreät: Ulotetaan koulutuslupaus aina työuran loppuun saakka.

Perussuomalaiset: Joustot on mahdollista toteuttaa ainoastaan yhteisillä pelisäännöillä, yleissitovien työehtosopimusten kautta.

Kristillisdemokraatit: Työvoiman liikkuvuutta on parannettava ja pyrittävä paremmin yhdistämään työnhakijat avoimiin työpaikkoihin.

Siniset: Autetaan osatyökykyiset takaisin työelämään työkykyohjelmalla.