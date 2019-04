Outokummun tapon yrityksen esitutkinta valmistui: Miestä ammuttiin haulikolla, taustalla velka-asiat ja riidat

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan liittyen Outokummussa tammikuussa tapahtuneeseen tapon yritykseen. Tapahtuneessa 30-vuotiasta miestä ammuttiin yksityisasunnossa haulikolla.

Epäiltynä on kaksi miestä, jotka ovat edelleen vangittuina.

Tapahtuma-aamuna 19.1. asunnossa oli ollut noin kymmenen hengen seurue. Poliisi tavoitti koko seurueen lauantain aikana, vaikka osa oli ehtinyt poistua paikalta poliisin mennessä paikalle.

Esitutkinnassa selvisi, että ampumisen taustalla olivat olleet asianomistajan ja epäiltyjen väliset velka-asiat ja aiemmat henkilökohtaiset riidat.

Alkuvaiheessa vangittuina oli neljä miestä, joiden iät ovat väliltä 25-38 vuotta. Kolme vangituista on Outokummusta ja yhden virallinen osoite on Kuopiossa. Näistä kaksi miestä on sittemmin vapautunut.

Toinen vangituista on esitutkinnan perusteella ampunut uhria ja toinen on uhkaillut ja pahoinpidellyt.

Molemmat ovat poliisin tutkimuksien mukaan käsitelleet asetta välittömästi ennen ampumista. Ase löytyi lumeen kätkettynä tapahtumapaikan lähistöltä.

Poliisi on tutkinut yksityisasunnossa tapahtuneiden tapahtumien osalta myös kolmea pahoinpitelyä sekä kahta laitonta uhkausta ja huumausaineen käyttörikosta. Näissä on ollut kyse ampumisen uhrin seurassa olleen naisen ja talossa paikalla olleiden henkilöiden välisistä pahoinpitelyistä sekä laittomista uhkauksista.

Huumausaineen käyttörikoksesta epäillään samaa miestä, jonka epäillään ampuneen aseella asianomistajaa kohti.

Lisäksi asunnon haltijaa epäillään huumausainerikoksesta, sillä asunnosta takavarikoitiin useita kannabiskasveja. Myös toisen vangittuna olevan miehen asunnosta takavarikoitiin kannabista ja häntä epäillään huumausainerikoksesta.

Asia etenee nyt syyteharkintaan.

