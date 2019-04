Poliisi epäilee joensuulaismiestä useista seksuaalirikoksista - uhreina viisi alaikäistä

Poliisi on tutkinut Joensuussa alkuvuodenajan rikoskokonaisuutta, joka sisältää useita pahoinpitely- ja seksuaalirikoksia.

Epäiltynä kaikista rikoksista on 42-vuotias joensuulaismies. Asianomistajia tapauksessa on seitsemän, joista alaikäisiä on viisi.

Esitutkinta alkoi 16.1., kun poliisi sai tiedon Joensuussa yksityisasunnossa tapahtuneesta epäillystä pahoinpitelystä. Yli 50-vuotias nainen kertoi joutuneensa parisuhteessaan toistuvien pahoinpitelyjen kohteeksi usein vuosien ajan. Epäillyt pahoinpitelyt ajoittuivat vuosille 2017-2019.

Tutkinnassa selvisi, että naisen lähipiirissä olevaan kahteen alle 18-vuotiaaseen henkilöön epäillään kohdistetun eri asteista seksuaalista hyväksikäyttöä. Poliisi on tutkinut tapahtumia törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ja toiseen lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä. Lisäksi esitutkinnassa on tutkittu samoihin kahteen alaikäiseen kohdistuneita epäiltyä pahoinpitelyä, laitonta uhkausta, kunnianloukkausta ja salakatselurikoksia, rikoskomisario Simo Hämäläinen kertoo poliisin tiedotteessa.

Nämä epäillyt rikokset ovat tapahtunieen vuosien 2015 ja 2019 välillä.

Lisäksi poliisi epäilee, että näiden alaikäisten kaveripiiriin kuuluviin kolmeen alaikäiseen on myös kohdistunut rikoksia. Näissä tapauksissa rikosnimikkeet ovat apsen seksuaalinen hyväksikäyttö, laiton uhkaus ja lievä pahoinpitely.

Kokonaisuus sisältää vielä yhden kunnianloukkaus-rikoksen, joka on kohdistunut kahden alle 18-vuotiaan asianomistajan lähipiirissä olevaan mieheen. Rikoksesta epäilty on esittänyt perättömiä väitteitä tai vihjailuja asianomistajan syyllistymisestä seksuaalirikoksiin.

Kaikista poliisin epäilemistä rikoksista epäiltynä oleva mies on vangittu Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa tammikuussa ja hän on edelleen vangittuna. Miestä epäillään myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien lasta esittävien kuvien hallussapidosta ja kuvien valmistamisesta.

Mies on kiistänyt kaikki rikosepäilyt.

Asia siirtyy nyt poliisilta syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.