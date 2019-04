Minulle tärkeää 7/8: Tulevaisuuden ruokkijat hupenevat, kun maatalous leimataan syntipukiksi

Isäntäväki arvioi, että automaation ansiosta 74 lehmää hoituu nyt kevyemmällä työmäärällä kuin vuosikymmenen alussa 20 lehmää hoitui parsinavetassa. Ruumiillisen työn sijaan on tullut osittain päätevalvontaa.

Nevalaiset ja heidän lehmänsä vaikuttavat olevan vuonna 2013 valmistuneeseen navettainvestointiin tyytyväisiä, joskin eteen on viime vuosina tullut kannattavuutta heikentäviä tekijöitä.

- Venäjän raja meni kiinni ja maidon hinta tippui. Vihervegaanien asia ei ole myöskään tuottajasta kauhean kivaa kuunneltavaa. Ja joka paikassa valitetaan, miten paljon maatalous tuottaa ilmastoa lämmittäviä kaasuja, vaikka maatalous on suuri kierrättäjä, ihmisillä ei ole tietoa asiasta, Pirjo Nevalainen näkee.

Maatalouden tuotantopanosten hinta on tunnetusti noussut, mutta monelle tulee varmasti yllätyksenä, miten paljon vuotuinen kiinteistövero voi lohkaista tilipussista.

- Pelkät kiinteistöverot navetoista ovat järkyttävät, kuusi, seitsemän tonnia vuoteen. Vielä jos polttoainevero ja sähkönhinta nousee ja tulee joku pellon ja metsän kiinteistövero, emäntä pelkää.

Hän huomauttaa, että jokainen haluaa kehittyä työssään, mutta on hyvin raskasta, kun huomaa, ettei tähän ole käytännössä mahdollisuuksia.

- Tiedän monia yrittäjiä, jotka haluaisivat investoida, mutta kun eivät saa rahoitusta, uupuvat.

Eero Nevalainen, 55, toivoo, että omat viidenkympin huollot olisivat tällä erää ohi. Hän sairastui vakavasti viime vuonna pikkuhaavasta lähtöisin olevaan verenmyrkytykseen. Viime vuonna miehelle myös vaihdettiin tekonivel toiseen lonkkaan.

Isännän sairauslomien aikaan oli olennaista, että sijaisapua oli saatavilla. Yrittäjien mukaan Ylä-Karjalassa sijaisapujärjestelmä toimii hyvin, mutta niin ei ole joka puolella maakuntaa.

Nevalaiset vastustavat monen muun tilallisen tavoin lomitusjärjestelmän uudistamiskaavailuita niin, että järjestelmä muuttuisi henkilökohtaisesta tilakohtaiseksi. Tällöin saman tilan yrittäjien tulisi pitää lomansa samanaikaisesti, mikä ei sovi kaavamaisesti kaikille tiloille.

Maidon hankintaosuuskunnat Itämaito ja Maitosuomi sulautuvat syyskuun alussa uudeksi Maitosuomeksi. Voisiko se taata osaltaan jäsenille paremman tuottajahinnan?

Pirjo Nevalainen, 53, ei haaveile ainakaan välittömistä hintavaikutuksista.

- Säästöjä fuusiolta tietysti toivotaan, mutta Valio ja Itämaito ovat säästäneet jo niin paljon joka kohdassa, että mahdollisuudet ovat aika vähäiset. Varmaan hallintoa pystytään vielä keskittämään ja supistamaan.

- Me voisimme tuon isännän kanssa jo pikkuhiljaa luopua hommista vähemmälle, viime vuodet ovat olleet kieltämättä aika rankkoja. Poika valmistui juuri maatalousoppilaitoksesta ja suunnitelmat on, että hän jäisi jatkamaan.

Muuruvedeltä maaseutuyrittäjäksi valmistunut Juha Nevalainen, 19, toteaa, että jonkun on huolehdittava myös tulevaisuudessa ruuantuotannosta.

- Investointien osalta pitää katsoa, mihin suuntaan maailma menee. Yhdelle henkilölle voi olla järkevämpää hoitaa yhden robotin navettaa ilman palkkatyövoimaa kuin laajentaa, äiti-Pirjo ennakoi.

Jatkajakandidaatti toteaa, että nuoren emännän paikka on vielä vapaana. On vähintään epävarmaa, onko tuleva elämänkumppani perinteinen emäntä. Suuntaus on ollut jo pidempään se, että maatiloilta käydään ulkopuolisissa töissä.

Pirjo Nevalainen toteaa, että älyllisiä haasteita nykymaataloudessa riittää monesti yli omien kykyjen, niitä ei tarvitsisi muualta hakea.

- Maataloudessa pitää olla nykyään oikeasti noheva pärjätäkseen; on niin paljon asioita, mitä pitää osata,

Juttusarjassa tavalliset ihmiset pääsevät kertomaan heille tärkeistä asioista vaalien alla.

Ruuantuotantoa koskevia nostoja vaaliohjelmista

SDP: Suomi tarvitsee kestävän ruuantuotannon ohjelman, jossa huomioidaan ruuantuotannossa tapahtumassa oleva murros: kuluttajien roolia keskustelussa vahvistetaan.

Keskusta: Tarvitaan reilut ja toimivat markkinat. Viljelijän pitää saada palkkansa. Tuottajien neuvotteluasemaa ruokaketjussa pitää parantaa. Kuluttajalla on oikeus tietää, mistä lautasella oleva ruoka tulee.

Kokoomus: Turvataan huoltovarmuus niin energian, elintarvikkeiden kuin poliittisten ja kauppasuhteiden osalta.

Kristillisdemokraatit: Maatalousyrittäjistä on pidettävä huolta panostamalla edelleen tukipalveluihin ja lomitusjärjestelmään.

Vihreät: Parannetaan kasvisperäisen proteiinin kilpailuasemaa kohdennetulla tuella ja eläinperäisiin tuotteisiin kohdennetulla korkeammalla verotuksella.

Vasemmistoliitto: Laaditaan kansallinen ilmastoruokaohjelma, joka tähtää lihankulutuksen vähentämiseen. Siirrytään julkisissa hankinnoissa ja ruokailuissa kasvispainotteiseen lähiruokaan.

Siniset: Tuetaan suomalaista lähiruokaa. Tuetaan maatalousyrittäjiä enemmän kansallisesti, vähemmän EU:n kautta.