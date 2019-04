Harva yksinyrittäjä työterveyshuollon piirissä - Remonttimiehen aatoksissa muutos: "Kaikkea remppaa alkaa tulla"

Suomessa oli toissavuonna 172 000 itsensä työllistäjää.

Palkansaajat ovat kattavasti lakisääteiden työterveyshuollon piirissä, mutta yrittäjillä tilanne on toinen. Työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen on vapaaehtoista yrittäjille, joilla ei ole palkattua työvoimaa. Itsensä työllistäjistä työterveyshuollon on järjestänyt noin joka neljäs.