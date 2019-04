Poliisi on vanginnut Joensuun törkeästä ryöstöstä epäillyt – havaintoja kaivataan yhä

– Esitutkinnassa tapahtumien kulku on tarkentunut ja samalla vahvistunut, että asianomistajalle tilanne on hyvin vakava ja hänelle on aiheutunut mittavat taloudelliset vahingot, tiedotteessa kerrotaan.

Kolme etsintäkuulutettua miestä saatiin kiinni alkuviikosta Tampereella, kun yksi oli saatu kiinni jo lauantaina.

Poliisi kaipaa edelleen havaintoja lauantaiaamulta Kuopiosta, kun asianomistaja oli päässyt karkuun hänet kaapanneelta seurueelta. Se tapahtui noin kello 7.30–8 Kuopion Vattikujalla.

Asianomainen pääsi soittamaan hätäkeskukseen sivullisen puhelimesta. Poliisi on kuulustellut kyseisen henkilön, jonka puhelimesta soitto tehtiin.

Lisäksi on tiedossa, että pakotilanteen oli nähnyt 3–4 paikalla ollutta muuta sivullista, ja poliisi kaipaa etenkin heidän havaintojaan.

Poliisi pyytää näitä henkilöitä ottamaan yhteyttä ja jättämään yhteystietonsa joko puhelimitse Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 029 541 5323 tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

