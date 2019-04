Kunnantalon vikaantunut ovi meinasi vaikeuttaa äänestämistä Rääkkylässä - muutama kääntyi pois

Vaalihuoneisto sijaitsi kunnantalolla, ja kunnantalon etuoven sähkölukko oli vikaantunut kello 15:n aikaan. Ovea ei ollut tällöin saanut auki ja ilmeisesti muutama äänestämään aikonut oli kääntynyt pois kokeiltuaan lukossa olevaa ovea.

Kunnanjohtaja Tuula Luukkosen mukaan oven vika huomattiin nopeasti, ja ovi saatiin korjattua noin puolessa tunnissa. Vaalitoimitsijat olivat myös olleet ovella päästämässä äänestäjiä sisään sen aikaa, kun lukko ei toiminut.

- Lisäksi siinä oven vieressä on ollut summeri, jota on voinut soittaa. Ja äänestämään on päässyt myös kahvion oven kautta, Luukkonen kertoo.

Hänen tietojensa mukaan ovelta oli ehtinyt kääntyä pois yksi tai kaksi äänestäjää.

Pääsisäänkäynti äänestämään oli kunnantalon etuovesta.