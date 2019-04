Entinen kirkkoherra Tapani Nuutinen sävelsi gospelpassion - kuullaan pääsiäisenä

Pielisensuun kirkossa kuullaan pääsiäismaanantaina 22.4. gospelpassion "Katso, ihminen" kantaesitys. Teoksen on säveltänyt ja Raamatun pohjalta sanoittanut Pielisensuun seurakunnan aiempi kirkkoherra Tapani Nuutinen (kuvassa).

Sovituksesta vastaa kanttori Pekka Varonen.

Passio on sävellysmuoto, jossa kuvataan Jeesuksen kärsimyksiä jonkin evankelistan mukaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- "Katso, ihminen" -gospelpassio poikkeaa perinteisistä passioista siinä, että se kuvaa pelastushistoriaa aina luomisesta lähtien ja sisältää Raamatun aiheita sekä Vanhasta että Uudesta Testamentista, seurakuntayhtymän tiedotteessa kerrotaan.

Nuutisen mukaan passio on tarina Jumalan ja ihmisen yhteisestä tiestä. Samalla se on kertomus siitä, mitä on olla ihminen.

Nuutinen myös itse laulaa passiossa. Hänen lisäkseen solisteina ovat Katriina Nuutinen, Matti Turunen, Mikko Juntunen, Heidi Toivanen, Satu Kuronen ja Tellervo Paavilainen.

Kuoro-osuuksia laulavat Joensuun evankelisluterilaisten seurakuntien kuorot Tikva, Tiuku, Mosaiikki, Musajuttu ja Noljakka Gospel. Lisäksi teosta ovat toteuttamassa Olli Hirvikangas ja soitinyhtye.

Passio esitetään Pielisensuun kirkossa kello 18.