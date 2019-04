Outokumpuun sijaiskaupunginjohtaja - Hyvönen pitemmälle vapaalle

Outokummun kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen jättäytyy keväällä vuorotteluvapaalle ja kaupunkia tulee johtamaan siksi aikaa sijainen.

Hyvönen (kuvassa) jää vapaalle neljäksi kuukaudeksi toukokuun puolivälissä. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki.

Nykysäännösten mukaan 100-180 päivän vuorotteluvapaa on mahdollinen, kun vapaalle jäävällä on vähintään 20 vuoden työhistoria. Edellytyksenä on muun muassa, että vapaan ajaksi palkataan työttömänä työntekijänä oleva henkilö, mutta sijaista ei tarvitse palkata vapaalle jäävän tehtäviin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan vapaan järjestelyistä maanantaina.