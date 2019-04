Yhdistyksiä huijattu tekaistuilla laskuilla - rahat pyydetään maksamaan ulkomaille

Yhdistysten tulee olla tarkkana, kun sähköposteissa liikkuu laskuja, kehottaa poliisi.

Ainakin eteläsavolaisiin yhdistyksiin on kohdistunut petoksen yrityksiä, kun sähköpostilla on lähetetty tekaistuja laskuja. Viesteissä toistuu sama kaava: yhdistyksen vastuuhenkilölle lähetetään yhdistyksen puheenjohtajan tai sihteerin nimissä sähköposti, jossa pyydetään tekemään tilisiirto. Lähettäjän sähköpostiosoite on luotu muistuttamaan todellisen henkilön osoitetta. Usein viestissä on ulkomaisen pankin yhteystiedot sekä tilinumero.

Poliisin mukaan toimintaa organisoidaan ulkomailta käsin, ja lähettäjä on saanut suomalaisten yhdistysten tiedot internetistä. poliisi tähdentää, että ennen riittäviä henkilökohtaisia tarkistuksia mitään tilisiirtoja ei pidä tehdä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy