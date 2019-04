Merja Mäkisalo-Ropponen on menossa jatkokaudelle - "Tämä on ollut hyvä vaalikampanja"

Kun äänistä on laskettu 57 prosenttia, on SDP saamassa kolme paikkaa. Tämä on yksi enemmän kuin viime kaudella.

Pohjois-Karjalasta Merja Mäkisalo-Ropponen vaikuttaa olevan menossa läpi.

- Hyvällä mielin olen siinä suhteessa, että tämä on ollut hyvä vaalikampanja ja tuolla vaalikentillä on ollut todella mukavaa olla ihmisten kanssa juttelemassa.

Tulevan kauden tärkeimmäksi asiaksi itselleen Mäkisalo-Ropponen nostaa vanhusten ja vammaisten asiat.

- Ne ovat asioita, joita haluan edelleen eteen päin viedä. Ne ovat minun sydämen asioita.

Merja Mäkisalo-Ropposen lisäksi läpi ovat menossa demareista joensuulainen Seppo Eskelinen ja Tuula Väätäinen Savon puolelta.

Vaalien tuloksia voit seurata tulospalvelusta täällä.

Kuuntele Merja Mäkisalo-Ropposen haastattelu alta ja katso videolta tunnelmia SDP:n vaalivalvojaisista Joensuusta. Haastattelijana Olli Sorjonen.