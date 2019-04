Halla-aholaisena kampanjoinut Jussi Wihonen nousi eduskuntaan, juhlii tätä nykyä ilman alkoholia: "Kansa halusi muutosta, nyt poika saunoo!"

– Tavoitteeni oli kuusituhatta ääntä. Sain ison potin ääniä, joten olen tyytyväinen. Nöyrä kiitos kaikille äänestäjille, iloitsi Jussi Wihonen.

Joensuulainen tuore kansanedustaja uskoo äänestäjien halunneen muutosta. Perussuomalaiset uusivat kasvonsa Savo-Karjalassa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Kolme uutta ehdokasta alueelta kertoo siitä, että kansa halusi muutosta. Istuvia edustajia jäi nyt ulkopuolelle niin Savossa kuin Karjalassakin. Pidän myös positiivisena, että naisemme olivat vahvoja, mikä on hyvä juttu puolueen profiilille.

Juttu jatkuu kuvan alapuolella.

Wihonen käytti kampanjassaan perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon nimeä.

– Kansa haluaa olla satavarma siitä, että ääni menee sille, jolle se on tarkoitettu. Halla-aho sanoi, että äänestäkää muutosta. Minua äänestäneet voivat olla varmoja, että olen luottamuksen arvoinen.

Jussi Wihonen toi vaali-iltana esille, että hänellä on läheiset suhteet kansaan.

– Politiikassa on tärkeintä kuulla kansaa. Minulle saa soittaa yöllä ja päivällä, ja niin ihmiset ovat tehneetkin. Tieto siitä, mikä on pielessä tulee ihmisiltä. Se on arvokasta tietoa, jota tarvitsen myös jatkossa.

Wihosen vaimo Pia Wihonen on herännyt miehensä vieressä öisiin puheluihin usein.

– Jussi vastaa kaikille tai soittaa takaisin. Se on hänelle tärkeää, ja uskon, että on iso voimavara.

– Tärkeintä on pitää pohjoiskarjalaisten puolta. Emme pärjää ilman omia edustajia, jotka pitävät alueen puolta. Olen ilahtunut, että alueelta meni läpi tuttua porukkaa, joiden kanssa olen työskennellyt myös aiemmin kaupunginhallituksessa, joten tästä selvitään yhdessä.

Jussi Wihosen kotona järjestetyissä vaalivalvojaisissa oli tunnelma korkealla. Wihosen kanssa kuvassa juhlii Sampsa Jääskeläinen.

Jussi Wihonen siirtyi viettämään vaali-iltaa oman saunan kautta Joensuun keskustaan ravintola Jet Set Bariin.

– Poika saunoo, totesi Wihonen, joka juhlii nykyisin ilman alkoholia.

Jussi Wihonen vei alkoholihoitola Helppiä pitävän Markku Tiitisen saunaan kiitokseksi avusta alkoholismista irtipääsyssä.