Pääsiäisyönä Joensuun seurakunnissa neljä erilaista messua - yksi Kiihtelysvaaran kirkon raunioilla

Pääsiäistä juhlistetaan Joensuun evankelisluterilaisissa seurakunnissa useiden jumalanpalvelusten merkeissä, seurakuntayhtymä tiedottaa.

Neljässä kirkossa järjestetään myös pääsiäisyön messu, joista jokainen on luonteeltaan erilainen.

Kiihtelysvaarassa pääsiäisyön messu järjestetään palaneen kirkon raunioilla. Messu alkaa lauantai-iltana 20.4. kello 23. Messun toimittaa pastori Jukka Erkkilä ja musiikista vastaavat Anja Turunen sekä Majatalo-kuoro. Kolehti kannetaan uudelle Kiihtelysvaaran kirkolle. Messun jälkeen Kiihtelysvaaran seurakuntatalolla on tarjolla pääsiäisyön ateria, jonka maksu on vapaaehtoinen.

Pääsiäisyön messu järjestetään myöhään lauantai-iltana myös Pielisensuun kirkossa, Joensuun kirkossa ja Rantakylän kirkossa. Rantakylän kirkossa tuomasmessu alkaa jo kello 22, muualla kello 23.

Tuomasmessu on evankelis-luterilaisen kirkon ehtoollisjumalanpalvelus, joka poikkeaa tavallisesta messusta muun muassa gospel-tyylisellä musiikillaan. Pääsiäisyön tuomasmessun musiikista vastaa gospelryhmä Arepa kanttori Janne Piipposen johdolla. Tilaisuudessa on järjestetty lastenkaitsenta ja messun lopuksi on teetarjoilu.

Joensuun kirkon pääsiäisyön messu on kaksikielinen (suomi ja englanti). Messun toimittaa kansainvälisen työn pastori Sanna Kauppinen. Musiikista vastaavat kanttori Matti Turunen, bändi ja Narrow Way.

Pielisensuun kirkon pääsiäisyön messu on luonteeltaan niin sanottua Taizé-messu. Se poikkeaa tavallisesta ehtoollisjumalanpalveluksesta siten, että siinä vietetään saarnan tilalta muutaman minuutin hiljaisuus ja virsien sijasta lauletaan ranskalaisesta Taizén yhteisöstä peräisin olevia meditatiivisia rukouslauluja. Raamatun tekstit luetaan useilla kielillä. Pielisensuun kirkon pääsiäisyön messun toimittaa pastori Salla Ulvi-Altio ja kanttorina toimii Tiina Korhonen.