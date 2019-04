Pyhäselällä liikkujilla ollut epätietoisuutta norpparajoituksista - "Tietoa kyllä on, mutta se on aika lailla hajallaan"

"Aihe on hyvä, tietoa on, mutta hajallaan. Pesälaskennan valmistelukiireiden alle on osin jäänyt", vastaa Metsähallituksen ylitarkastaja Tero Sipilä Pyhäselän rantojen käyttäjien huoleen puutteellisista tiedoista norpparajoituksista järvellä.