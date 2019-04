Lepän siitepölymäärät ovat lähipäivinä Pohjois-Karjalassa todella runsaita. Lepän kukinta on käynnissä nyt maan etelä- ja keskiosissa.

Lepän siitepölymäärien odotetaan vaihtelevan kohtalaisista runsaisiin maan etelä- ja keskiosissa.

Siitepölytiedotuksen mukaan lepän siitepölymäärät ovat Pohjois-Karjalassa tänään maanantaina runsaita ja huomenna tiistaina erittäin runsaita.

Ilmanlaatu on vaihdellut viime päivinä tyydyttävän ja välttävän välillä. Katuhiekkojen poisto on käynnissä Joensuussa tällä viikolla, joten katupölyä on paljon ilmassa.