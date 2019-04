Lieksan erämaisten järvien kaavat esille - ennakkotapaus rantarakentamisesta

Teppanalan, Parreen, Ohtakankaan ja Kuoran ranta-asemakaavojen ehdotukset on asetettu nähtäville Lieksassa. Kyseessä on ennakkotapaus, jolla on tarkoitus mahdollistaa syrjäisten, rakentamattomien ja osin varsin pienten ja kapeiden erämaaluonnoksi luokiteltavien järvien rantojen rakentaminen loma-asutukselle.