Tuhkarokkotapaus on varmistunut Pohjois-Karjalassa - sairastunut lapsi tuli Joensuuhun junalla Venäjältä, muut matkustajat mahdollisesti altistuneita taudille

Pohjois-Karjalassa on todettu tuhkarokko Suomessa lomamatkalla olevalla lapsipotilaalla. Tauti vahvistettiin tuhkarokoksi tiistai-iltana. Tartunnan saanutta lasta ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan.

Tartunta on saatu ulkomailla. Lapsi on oirehtinut jo Suomeen tullessaan ja hänet tuotiin viikonlopun aikana hoidettavaksi keskussairaalaan Joensuuhun, jossa alettiin epäillä tuhkarokkoa. Lapsen tila on vakaa.

Tuhkarokkoon sairastunut matkusti junalla perjantaina 26.4. klo 23.10 – lauantaina 27.4. klo 11.08 Moskovasta Kouvolaan ja 27.4. kello 11.43–14.49 Kouvolasta Joensuuhun. Taudille altistuneita ovat junamatkustajien lisäksi lapsen lähipiiri, potilasta hoitanut henkilökunta sekä muut samoissa tiloissa sairaalassa olleet henkilöt.

Ohjeita samassa junassa matkustaneille:

Henkilöitä, jotka ovat matkustaneet kyseisillä junilla, kehotetaan tarkistamaan, onko oma suoja tuhkarokkoa vastaan kunnossa:

Kaksi aikaisemmin saatua MPR-rokotetta antaa suojan tuhkarokkoa vastaan.

Tuhkarokon sairastanut ei tarvitse rokotusta.

Henkilöä, jonka rokotussuoja on vajaa, suositellaan ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen rokotussuojan täydentämiseksi. MPR-rokotus on kaikille maksuton.

VR ottaa mahdollisuuksien mukaan erikseen yhteyttä matkustajiin, jotka matkustivat samoilla junavuoroilla.

Jos matkustajalle ilmenee alla mainittuja tuhkarokkoon sopivia oireita kolmen viikon kuluessa matkan jälkeen, tulee ottaa yhteyttä ensin puhelimitse omaan terveyskeskukseen ja päivystysaikana päivystyspisteeseen.

Siun soten alueella virka-ajan ulkopuolella päivystää keskussairaalan yhteispäivystys numerossa 013 330 2121. Jos epäilet tuhkarokkoa, älä tule ilman ennakkoilmoitusta päivystykseen tai terveysasemalle, ettei mahdollinen tauti leviäisi odotustiloissa kanssaihmisiin.

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus. Se tarttuu muun muassa huoneilman välityksellä ja tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu.

Tuhkarokkoon sairastuneen ensioireita ovat korkea kuume, silmätulehdus ja hengitystieoireet. Ihottuma alkaa 3-5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Tartunnasta ensioireiden alkuun kestää yleensä 9-11 vuorokautta, vaihdellen 7-21 vuorokauteen. Jälkitauteina voi ilmaantua bakteerin aiheuttama keuhkokuume tai harvinainen aivotulehdus.

Tuhkarokkoon sairastunut voi tartuttaa tautia neljä vuorokautta ennen ihottumaa ja neljä vuorokautta sen puhkeamisen jälkeen.

Lähde: Siun sote