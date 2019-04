MPR-rokotuskattavuus keikkuu riskirajoilla Pohjois-Karjalassa - "Yksittäistä syytä laskuun on vaikea sanoa"

Juttu julkaistiin Karjalaisessa ensimmäisen kerran 9.12.2018. Tiistaina 30.4.2019 Pohjois-Karjalassa todettiin tuhkarokkotapaus, joten julkaisemme artikkelin uudestaan.

Joensuulainen Malva Peiponen, ikää vuosi ja kuukausi, sai tuhkarokolta suojaavan MPR-rokotteen Niinivaaran neuvolassa. Äiti Saana Peiponen, 29, haluaa tyttärelleen kaikki rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Puolentoista vuoden iässä Malva saa ohjelman uusimman, vesirokolta suojaavan, rokotteen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Peiponen on seurannut Pohjanmaalla ilmi tulleesta tuhkarokkotapauksesta kummunnutta rokotekeskustelua huolestuneena.

– Rokottamatta jättäminen on epäoikeudenmukaista niiden ihmisten kannalta, jotka eivät pysty rokotusta ottamaan. Aikaa on kulunut sen verran paljon, että ihmiset eivät tiedä, millaisia taudit ovat. Ne voivat aiheuttaa pysyviä vammoja.

Vastaanotoilla MPR-rokotteista on keskusteltu jonkin verran enemmän kuin ennen, arvioi terveydenhoitaja Sirpa Honkanen. Etenkin matkoille lähtevät kysyvät ylimääräisestä MPR-rokotuksesta, joka voidaan antaa jo puolivuotiaalle. Myös kotimaiset tautitapaukset puhuttavat.

Honkanen on tehnyt terveydenhoitajana kolmekymmenvuotisen uran. Rokotteiden totaalikieltäytyjät ovat alueella harvinaisuus.

– Heitä on ollut työvuosinani korkeintaan kymmenkunta. Rokotuksia suositellaan lämpimästi, mutta ei painosteta. Vanhemmat saavat rauhassa miettiä asiaa ja neuvolakäynneillä kysytään, onko mieli asian suhteen muuttunut, Honkanen kuvailee.

Tuhkarokolta, vihurirokolta ja sikotaudilta suojaavan MPR-rokotteen kattavuus jää Pohjois-Karjalassa alle 95 prosentin.

Vuonna 2015 syntyneissä osuus on 94,1 prosenttia, kun vuonna 2013 syntyneistä alle 3-vuotiaista lapsista on rokotettu 96,7 prosenttia. Kattavuuden tulisi olla yli 95 prosenttia, jotta rokottamattomien tilastollinen alttius sairastumiseen ei kasva.

– Yksittäistä syytä laskuun on vaikea sanoa. Osa perheistä hankkii rokotteen myöhemmin, viiteen ikävuoteen mennessä, erittelee apulaisylilääkäri Sanni Penttilä Siun soten perhe- ja sosiaalipalveluista.

Systemaattisesti rokotteista kieltäytyvät Penttilän mukaan vain pienet yksittäiset ryhmät.

– Joskus asia liittyy uskonnolliseen ideologiaan, joskus muuhun elämänkatsomukselliseen seikkaan tai heikkoon tietämykseen.

Vaikka rokotuskattavuutta voidaan yhä pitää paikallisesti hyvänä, ei siihen Penttilän mukaan aiota tuudittautua.

– Tavoite on, että kattavuus on yli 95 prosenttia. Oleellinen asia on, miten rokotuskriittiset perheet kohdataan. Kertaamme asiaa koulutuksissa ensi vuoden puolella.

Tuhkarokkoa vastaan alettiin Suomessa rokottaa vuonna 1975. Yhdistelmärokote MPR, joka suojaa myös vihurirokkoa ja sikotautia vastaan, otettiin rokotusohjelmaan vuonna 1982.

Ennen 1970-lukua syntyneet ovat todennäköisesti sairastaneet tuhkarokon, ja heillä on sitä kautta suoja tautia vastaan. Niin sanotussa pudokasryhmässä ovat 1970-luvun alun vuosikerrat.

Rokottamattomien määrästä ei ole tietoa, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei kerää tietoja aikuisten rokotuksista lukuun ottamatta yli 65-vuotiaiden influenssarokotuksia.

MPR-rokotteen saa maksutta julkisessa terveydenhuollossa. Omaa rokotushistoriaansa voi selvittää terveysasemalta tai työterveyshuollosta. Vaikka omista rokotuksistaan olisi epävarma, rokotteen ottamisesta ei ole haittaa.

Suomessa uusia tautitapauksia tulee vuosittain 0–5. Itä-Suomessa tuhkarokkotapaus oli edellisen kerran Savonlinnan seudulla vuonna 2017.

Euroopassa tuhkarokkotapauksia on kirjattu tänä vuonna ennätysmäärä. Siilaisen terveysasemalla MPR-rokotteita ovatkin kysyneet lähinnä matkalle lähtevät, kertoo osastonhoitaja Leila Karttunen.

– Samalla tarkistetaan, että muutkin rokotteet, jäykkäkouristus- ja hepatiittirokotteet, ovat kunnossa.

Vesirokkorokote tuli lasten rokotusohjelmaan vuosi sitten syksyllä.

Rokotusten kattavuutta ei toistaiseksi ole laskettu, mutta vastaanotto perheissä on ollut valtaosin myönteinen, arvioi Sanni Penttilä.

Vesirokon oireita ovat kuume ja voimakkaasti kutiseva vesirakkulainen ihottuma. Rokkoa ei vanhastaan ole pidetty kovin vaarallisena etenkään lapsilla, mutta Penttilä tuo esille jälkitautien riskit.

– Rokko voi tuoda mukanaan ihoinfektioita, aivotulehdusta ja keuhkokuumetta, jotka voivat johtaa sairaalaan.

Juttu julkaistiin Karjalaisessa ensimmäisen kerran 9.12.2018.