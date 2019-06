Kehitysvammaiset nuoret tekivät videoteoksen, jossa on tunnetta ja tanssia

Eteisessä on vastassa nuori mies järjestelmäkameran kanssa. Hän haluaa näyttää kameran ruudulta kuvan, jossa on muusikko Petri "Pate" Friman.

Seuraavaksi Joni Tirkkonen esittelee kahta paperilappua, molemmissa on Frimanin nimikirjoitukset.

Orient Express, Kalle Päätalo ja Tsugu Ways -yhtyeistä tuttu mies on suosiossa kehitysvammaisten nuorten Nupa-päivätoimintakeskuksessa. Friman toimii nuorten yhteisötaideprojektin suojelijana.



Joni Tirkkonen on esityksen rokkipoika, Pate Friman toimii kertojan roolissa.

Tirkkonen esittää rokkipoikaa videoteoksessa, jossa on mukana yhteensä neljä Nupan nuorta. Video on kuvattu, ja sitä on tarkoitus päästä esittämään ainakin Parafest-festivaalilla elokuussa.

Kalevala-teemaisessa esityksessä ollaan etsimässä kultaista naista. Teemoina korostuvat tunteet ja tanssi.

Idean äiti on kuntouttavan työtoiminnan parissa työskentelevä psykoterapeutti Sinikka Hynninen-Otva, joka teki viime vuonna Nupan nuorten kanssa päiväkotilapsille suunnatun esityksen. Tuossa esityksessä nuoret olivat viittomilla puhuvaa metsänväkeä.

– On niin harvinaista, että kehitysvammaiset nuoret saavat olla tekijöinä. Edellinen juttu oli heille niin mieluinen, että päätimme jatkaa, taustoittaa sosionomi Niina Laine Nupasta.

On helppo nähdä, että kalevalainen maailma on temmannut mukaansa. Lemminkäistä esittävä Teemu Liimatta sekä sepän ja prinsessan roolissa oleva Eemeli Romppanen ovat saaneet käsiinsä miekat. Rekvisiittaa on saatu muun muassa Honkalampi-keskuksesta. Kyllikkiä pitkässä violetissa peruukissa esittävä Anniina Juvonen palaa halusta päästä tanssimaan.

Noin puolen tunnin mittainen video koostuu kymmenminuuttisista osista. Kuvauksesta, äänityksistä ja jälkikäsittelystä vastaa ensimmäisen vuoden ääniopiskelija Eetu Myller Riveriasta. Myller suorittaa videon parissa opintoihin kuuluvan näyttönsä.



Esityksen tarina on tehty yhdessä nuorten kanssa. Musiikista vastaa Yari Knuutinen.

Pate Frimania kuullaan tarinan kertojan roolissa. Hänelle työ kehitysvammaisten parissa on tuttua. Viime talvena Friman veti enimmillään kuutta nuorille suunnattua musiikkiryhmää Joensuun seudulla.

– Pääsin parikymmentä vuotta sitten mukaan sattuman kautta. Kun Pitkä kuuma kesä -elokuvaa kuvattiin, opetin näyttelijöitä soittamaan. Lavikaisen Timon kanssa päädyimme Luoville, ja siitä se sitten lähti.

– Homma on monipuolistanut elämän kirjoa. Erilaisuus ei tarkoita sitä, etteikö täällä oltaisi monessa suhteessa samanlaisia. Samoista asioista iloitaan ja samoista asioista ollaan surullisia.

Yhteistyötä tehdään myös Joensuun kaupunginteatterin sekä taidemuseo Onnin kanssa. Teatterissa nuoret pääsevät tanssimaan Adalmiinan helmi -näytelmän lavasteiden keskelle.

– Halusin, että nuoret pääsevät hienoihin, isoihin paikkoihin. Teatteri ja museo tulivat ensimmäisenä mieleen, ja niissä ajatukseemme suhtauduttiin heti myönteisesti, Hynninen-Otva kertoo.

Esitystä voi kysyä esitettäväksi myös kouluille. Teemoiltaan se sopii opetuskäyttöön hyvin, Hynninen-Otva näkee.

– Esille tulevat muun muassa erilaisuuden ja kiusaamisen ehkäisyyn liittyvät teemat.