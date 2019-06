Järvestä löytyneen miehen henkilöllisyys edelleen selvittämättä - päätynyt veteen luultavasti jo talvella

Poliisi sai ilmoituksen järvestä löytyneestä vainajasta lauantai-iltana. Havainnontekijä oli jo viikkoa aiemmin kiinnittänyt huomiota vedessä kelluneeseen asiaan. Aluksi hän oli luullut sitä joksikin esineeksi.

Lauantai-iltana hän oli lähtenyt tarkastamaan havaintoa ja tällöin kävi ilmi, että kyseessä oli ruumis.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Poliisi uskoo, että henkilö on päätynyt veteen jo jossain vaiheessa viime talven aikana. Tämä on päätelty vainajan pukeutumisesta ja muista havainnoista. Poliisi on käynyt jo läpi henkilöiden katoamisilmoituksia viime talven ajalta, mutta ratkaisua vainajan henkilöllisyyden selvittämiseen ei tätäkään kautta ole löytynyt.

Tapaukseen ei toistaiseksi epäillä liittyvän rikosta ja tässä vaiheessa asiaa tutkitaan normaalina kuolemansyyn tutkintana.

Kyseinen vainaja on vaaleaihoinen noin 30-50 -vuotias mies. Hän oli pukeutunut tummaan villakangas- tai fleecetakkiin kokoa 50. Lisäksi tällä oli yllään pitkähihainen poolopusero. Lisäksi miehellä oli yllään Levis-merkkiset farkut, pitkälahkeiset alushousut sekä Haix-merkkiset nahkaiset matalavartiset kokoa 45 olevat kengät jalassa.

- Vaatetus on yleisilmeiltään siisti, rikoskomisario Simo Hämäläinen kuvailee tiedotteessa.

Miehen pituus on noin 175 cm ja hänellä on siilimalliset hiukset. Vainajan ruumiinrakenne on normaali.

- Vainajassa tapahtuneiden muutosten vuoksi poliisilla ei ole mahdollisuutta julkaista minkäänlaista kuvaa vainajasta, Hämäläinen toteaa.

Löytöpaikan lähistöllä sijaitsee Joensuun satama-alue sekä suosittu Jääkarhujen avantouintipaikka. Tällä hetkellä ei pystytä arvioimaan, onko vainaja ajelehtinut löytöalueelle kauempaa vai onko henkilö päätynyt vesistöön löytöpaikan lähistöllä.

Poliisi pyytää asiasta tapaukseen liittyviä havaintoja tai vihjeitä. Havainnot ja vihjeet voi toimittaa puhelimitse suoraan asiaa hoitavalle rikostutkijalle numeroon 029 545 6461 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Hämäläinen korostaa, että kaikilla pienilläkin havainnoilla voi olla merkitystä henkilöllisyyden ja kuolemansyyn selvittämisessä.

Aiempi uutinen aiheesta:

Joensuusta löytyi tuntematon miesvainaja vedestä - poliisi pyytää yleisön apua