Joensuusta löytyneen vainajan henkilöllisyys edelleen täysi mysteeri - poliisi julkisti lisää tuntomerkkejä ja kuvan taskusta löytyneistä plektroista

- Vainajalle suoritettu oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus ja siinä tehdyt havainnot ja löydökset eivät ole tuoneet ratkaisua vainajan henkilöllisyyden selviämisessä, tiedottaa rikoskomisario Simo Hämäläinen.

Vainaja on vaaleaihoinen noin 30-60-vuotias mies. Tarkkaa ikää on poliisin mukaan tällä hetkellä vaikea arvioida. Miehellä oli yllään musta Merci-merkkinen villakangastakki kokoa 50 ja musta pitkähihainen poolopusero. Takki on napeilla edestä kiinnitettävää mallia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lisäksi miehellä oli yllään mustat Lewis-merkkiset farkut, pitkälahkeiset alushousut sekä mustat Haix-merkkiset nahkaiset matalavartiset kokoa 45 olevat turvakengät jalassa. Vainajan kengät ovat hänen mitattuun jalkaterän kokoonsa nähden noin kaksi numeroa liian suuret. Kengissä on vahvikekärki.

Vainaja vaatetus on yleisilmeiltään siisti. Miehen pituus on 170-180 senttimetriä ja mies on päälaelta lähes kalju. Miehellä oli lyhyt leukaparta. Vainajan ruumiinrakenne on hoikka. Vainajassa tapahtuneiden muutosten vuoksi poliisilla ei ole mahdollisuutta julkaista minkäänlaista kuvaa vainajasta.

Vainajan pukeutumisesta sekä muista havainnoista on pääteltävissä, että henkilö on päätynyt vesistöön jossain vaiheessa viime talven tai kevään aikana. Hänen taskuistaan on löytynyt lompakko, jossa on ainoastaan vähäinen määrä kolikoita sekä neljä kitaransoitossa käytettävää vaaleanpunaista plektraa.

- Vaatetuksesta sekä henkilökohtaisten tavaroiden puuttumisesta on pääteltävissä, että mieshenkilö on voinut asua tai oleskella lähistöllä Kuhasalon tai Vehkalahden asuinalueella, Hämäläinen kertoo.

Poliisi pyytää kansalaisilta edelleen kaikki mahdollisia havaintoja tai vihjeitä, joilla voisi olla merkitystä vainajan henkilöllisyyden selvittämisessä.

- Esimerkiksi havainnot Kuhasalon ja Vehkalahden alueella tuntomerkkeihin sopivista yksinään asuneista tai oleskelleista henkilöistä, joista ei muutamiin kuukausiin ole havaintoja, kiinnostavat tällä hetkellä poliisia, Hämäläinen jatkaa.

Havainnot ja vihjeet voi toimittaa puhelimitse suoraan asiaa hoitavalle rikostutkijalle numeroon 029 545 5911 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

- Kaikilla pienilläkin havainnoilla voi olla merkitystä vainajan henkilöllisyyden selvittämisessä, Hämäläinen muistuttaa.