Rakas rantakenttä – Kiteellä pesäpallon pääsarjaa on pelattu jo 1970-luvulta asti

Peli alkaa raikuvilla aplodeilla. Jo heti ensimmäisellä jaksolla yleisö on aktiivisesti kaikissa pelin käänteissä mukana.

– Oliko se etulaiton? pohtivat vieressäni istuvat alakoululaiset asiantuntevasti.

Kun KiPan Juhani Myyryläinen teki kunnarin, kävi Kari "Sutki" Sutinen kysymässä pelaajan kommentit tuoreeltaan.

Vastakkaisella puolella kenttää istuu lauma KiPan pelipaitoihin pukeutuneita lapsia.

– KiiPa KiiPa! he huutavat ja taputtavat rytmikkäästi käsiään.

Huutoja saavat osakseen myös yksittäiset pelaajat ja tuomarit.

– Vain nopeat elävät, Puhti! katsomosta huudetaan JoMan lukkarille Juha Puhtimäelle.

KiPan ja JoMan ottelua saapui katsomaan yli 2000 ihmistä. Yleisön aktiivisuus ja innokkuus saivat kehuja.

Kiteellä on pelattu pesäpallon pääsarjaa jo 1970-luvulta asti. 1930-luvulla aloittanut Kiteen Urheilijat perusti paikkakunnalle pesäpallojoukkueen, joka muutti vuonna 1990 nimensä Kiteen Palloksi.

Joukkue on voittanut kolme Suomen mestaruutta, joista tuorein on vuodelta 2005.

Se on isännöinyt kahdesti Itä-Länsi-tapahtumaa, joka on pesäpallon all stars -ottelu. Kolmatta Itä-Länsi-isännyyttä on haettu vuodelle 2020.

Rantakenttä on aivan Kiteenjärven tuntumassa. Ranta on jopa niinkin lähellä, että pallon voi lyödä kaislikkoon.

Pelin jälkeen Sohvi-Lotta Varonen kävi pyytämässä JoMan Konsta Kettusen (oik.) nimmaria. KiPan Samu-Kalle Varonen (keskellä) odotti siskoaan.

Katsomossa ottelua seuraavat KiPan kuuluisuudet Pasi Pirinen, 48, ja Pasi Varonen, 46. Pirinen pelasi pesäpallon pääsarjaa KiPassa 23 vuoden aikana 43 kautta. Hän on Pohjois-Karjalan kaikkien aikojen pesäpalloilija, ja Itä-Länsi-otteluitakin kertyi 13.

Varonenkin pelasi 206 ottelua pääsarjassa ja toimi sen lisäksi neljä vuotta joukkueen pelinjohtajana.

– Jos KiPa lopettaisi, tuntuisi hyvin orvolta. Uskon, että se voisi aiheuttaa jopa poismuuttoa Kiteeltä, Varonen pohtii.

Väliajalla kojuille synti jonoja.

Kaksikko on käynyt katsomassa Rantakentällä melkein kaikki kesän pelit.

– Täällä on hienot puitteet. Ja yleisö on aktiivinen ja innokas, Pirinen kehuu.

Onpa Rantakentällä käynyt muitakin kuuluisuuksia. Ilosaarirockissa esiintynyt Jack White oli festivaaliviikonloppuna katsomassa KiPan peliä.

– Voitin silloin arpajaisista omenapuun. Olin kuljettamassa taimea pyörällä kotiin, kun Jack White tuli vastaan. Hän huikkasi suunnilleen ”Oh, you got a tree!” ja naureskeli näylle. Se oli kyllä huvittava tilanne, Varonen virnistää.

Pasi Varonen (vas.) ja Pasi Pirinen ovat käyneet katsomassa kesällä lähes kaikki KiPan kotiottelut.

Väliajalla ilmassa leijuu makkarantuoksu. Jonoja syntyy makkarakojujen lisäksi myös jäätelökojuille, ja ostavatpa ihmiset arpojakin. Lapsiparkki Muksulassa on innokkaita leikkijöitä.

Pelin jatkuessa eräs katsoja vieressäni toivoo, että joku saisi kunnarin.

Rantakentän pesäpallo-otteluissa on tunnelmaa.

Juttu on julkaistu Kägi-kesälehdessä.