Valtimon vanha puukoulu kutsuu kesänviettoon – kahvila, näyttelyitä ja kesäteatteria

– Jossain vaiheessa puukoulu meinasi palaakin levottomasta asumisesta johtuen. Oli myös ajatuksia koulun purkamisesta, Valtimon vapaa-aikapäällikkönä toiminut Jarkko Nevalainen kertoo.

Koulun entisten opettajien kuvia.

Onneksi Valtimon entinen kunnanjohtaja näki vanhan hirsirakennuksen arvon. Hän sai idean puukoulun kunnostamisesta vaki- ja loma-asukkaiden yhteiseksi olohuoneeksi. Tänä kesänä puukoulu toteuttaa uutta tehtäväänsä kolmatta kesää.

– Kesäisin puukoululla toimii kesäkahvila ja Valtimon matkailuneuvontapiste. Tiloissa on vaihtuvia näyttelyitä ja pihaan valmistui viime kesänä lava kesäteatteria, tansseja ja muita yleisötapahtumia varten. Koululla on myös geokätkö, se ei ole aivan helppo, Nevalainen sanoo.

Rakennus on ehostettu uuteen käyttöön Leader-rahoituksen turvin. Koulu on säilynyt hyvässä kunnossa osin varmasti siksi, ettei rakennuksessa ole ollut käytössä juoksevaa vettä. Vaikka pintoja onkin kunnostettu, historia saa myös näkyä, kaikkia elämän jälkiä ei ole tarpeen peitellä.

– Lattiassa on esimerkiksi kolhuja veistoluokan ajoilta, Nevalainen sanoo.

Ulkona puukoulua koristaa perinteinen pistoaita.

Lisäksi koulua kiertävät hyvät lenkkimaastot. Kuntoilijoita varten rantaan ollaan rakentamassa rappusia, joissa voi lenkin ohessa tehdä erilaisen treenin.

Vohvelit, jäätelöt sekä itsetehdyt leivonnaiset ovat kahvilan suosikkituotteita. Tarjonta vaihtelee vastuussa olevien työntekijöiden mukaan. Kahvilatoimintaa pyörittävät nuoret 4H-yrittäjät.

Anna-Mari Ruuska on tehnyt monenlaista hommaa aiemminkin, mutta Enni Pääkköselle kahvila tarjosi ensimmäisen kesätyön viime kesänä.

– Mukavaa, kun on töitä, ei tarvitse jäädä kotiin mököttämään, Pääkkönen toteaa.

Valtimo-seuran koulunäyttelyn koonnut Wilma Klippel istahti pulpettiin tunnelmoimaan.

Kahvia kaadellessaan nuoret ovat saaneet kuulla tarinoita puukoulun entisiltä asukkailta ja oppilailta.

– Yksi koulun entinen asukas oli tullut Teneriffalta asti, Ruuska kertoo.

Matkailijoiden lisäksi puukoulu on paikallisten kohtaamispaikka. Valtimolainen Reijo Lauronen sekä Valtimon evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkoherra Mikko Huhtala ovat istahtaneet pirttiin kahville. Kumpikin on mielissään, että kirkonkylällä on paikka, jossa vaihtaa kuulumisia.

– Tämä on hyvä paikka. Kiva, kun on vähän ohjelmaakin, Lauronen tuumii.

Kasvioppia koulunäyttelyn vanhoissa opetustauluissa.

Kouluaiheinen näyttely johdattaa kävijät kansakouluaikoihin. Valtimo-seuran näyttelytilaa koristavat koulun entisten opettajien valokuvat sekä 1900-luvun alkuvuosikymmenien opetustaulut ja -välineet.

– Opetus on ollut hyvin konkreettista ja havainnollistavaa. Monet asiat liittyvät maatalouteen, tässä on esimerkiksi opeteltu ottamaan näytteitä maan happamuuden mittaamiseksi, kuraattori Wilma Klippel esittelee.

Puukoulun kahvila on avoinna ainakin heinäkuun ljan tiistaista lauantaihin kello 11–16. Lisäksi kahvio palvelee Puukoulun tapahtumien aikaan.

Juttu on julkaistu Kägi-kesälehdessä.