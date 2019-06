Tällä hetkellä näyttää siltä, että juhannuksena ei polteta kokkoja - katso pelastuslaitoksen ohjeet turvalliseen juhannukseen

Maakunnassa on tällä hetkellä voimassa metsäpalovaroitus. Jos varoitus ei poistu juhannusaattoon mennessä, on kokkojen polttaminen kiellettyä. Tällä hetkellä annettu metsäpalovaroitus on voimassa torstai-iltaan saakka.

Päivän tilanteen voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.

Metsäpalovaroituksen aikana myös avotulen, kuten nuotioiden teko ja kertakäyttögrillien käyttö on kielletty.

Pelastuslaitos antaa myös seuraavat ohjeet juhannusmökkeilyyn:

1. Selvitä itsellesi ja juhannusvieraille missä olette. Laita osoite, ajo-ohjeet ja paikan koordinaatit näkyvälle paikalle.

2. Onnettomuuden sattuessa 112 Suomi -mobiilisovellus nopeuttaa hätäilmoitusta ja paikannusta. Lisätietoja: www.112.fi.

3. Varmista, että palovaroittimet toimivat, myös juhannusvieraille järjestetyissä tilapäismajoituksissa

4. Varmista, että kaasugrilli ja jääkaappi ovat kunnossa. Kiinnitä huomiota liittimien ja letkujen kuntoon ja tiiveyteen. Erityisesti jääkaapin toimintaa kannattaa seurata jokin aikaa käynnistämisen jälkeen.

5. Vältä pitkäkestoista saunan lämmitystä. Jos kiuas kuitenkin käy kuumana aamusta iltaan: Tarkkaile kiukaan ja hormin ympäristössä olevia puurakenteita ja hormin lämpötilaa. Erityisesti hormin ja katon liittymäkohta on syttymisherkkä kohta.

