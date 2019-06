Työkaluja vietiin rakennustyömaalta Noljakasta - poliisi kaipaa vihjeitä

Joensuun Noljakassa Jyväkujalla sijaitsevalle rakennustyömaalle on murtauduttu ja sieltä on anastettu työkaluja 20.-24.6. välisenä aikana.

Kadoksissa on kaksi akkulaturia sekä kaksi akkua, akkusirkkeli, akkuiskuporakone ja akkuporakone. Kaikki ovat Makita-merkkisiä. Kaikissa työkaluissa on tuntomerkkeinä rakennusfirmojen tekemät merkkaukset oranssilla, vihreällä tai keltaisella merkkausspraylla, ja niihin on kirjoitettu omistajayrityksen nimi tai sen lyhenne.

Havainnot varkaudesta tai tiedot anastetun omaisuuden sijainnista pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen 0295 415 320 arkisin virka-aikaan.

