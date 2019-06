Selkojuttu: Jos lähdet retkelle, pidä huolta luonnosta

Kansallispuistot ovat alueita, joiden tarkoitus on suojella luontoa ja antaa ihmisten nauttia luonnosta. Suomessa on 40 kansallispuistoa, ja niistä Pohjois-Karjalassa on kolme: Koli, Patvinsuo ja Petkeljärvi. Kaikki ihmiset saavat käydä kansallispuistoissa, jos he noudattavat sääntöjä.

Jos luonnossa liikkuu paljon ihmisiä, se voi kuitenkin vahingoittaa luontoa. Siksi Metsähallitus on julkaissut ohjeet ihmisille, jotka liikkuvat kansallispuistoissa tai muualla luonnossa.

Tässä ovat tärkeimmät ohjeet, miten luonnossa pitää liikkua.

1. Älä mene kielletyille alueille.

Kansallispuistoissa on alueita, joille ei saa mennä keväällä ja alkukesällä. Linnuilla on silloin pesissä munia ja eläimillä poikasia, ja ihmiset voivat häiritä niitä. Silloin saat kulkea vain merkityillä poluilla.

Muina vuodenaikoina voit kulkea luonnossa myös muualla kuin poluilla. Muista varoa myös silloin, että et häiritse eläimiä tai tallaa harvinaisia kasveja.

2. Älä heitä roskia luontoon.

Luontoon ei saa jättää mitään roskia. Jos retkipaikalla on käymälä tai kompostori, sinne voi laittaa esimerkiksi ruoantähteet. Kaikki muut roskat täytyy ottaa mukaan ja laittaa kotona roskikseen.

3. Älä sytytä tulta maastoon.

Vieraassa paikassa ei saa koskaan sytyttää tulta ilman lupaa. Kansallispuistoissa nuotion saa tehdä vain viralliselle nuotiopaikalle. Muista paikoista tuli voi levitä maastoon ja sytyttää metsäpalon.

Jos metsäpalovaroitus on voimassa, tulen sytyttäminen on kokonaan kielletty.

Jos tarvitset sytykkeitä tai tikkuja makkaran paistamiseen, älä revi oksia tai kuorta elävistä puista.

Tarkista aina lopuksi, että tuli on kokonaan sammunut.

4. Jos sinulla on koira, pidä se hihnassa.

Koiran kanssa saa liikkua luonnossa, mutta kesällä se täytyy pitää talutushihnassa. Jos koira on vapaana, se voi häiritä villieläimiä tai tapella muiden koirien kanssa. Lisäksi kaikki ihmiset eivät pidä koirista, joten he eivät ehkä halua koiria esimerkiksi nuotiopaikoille.

On olemassa myös sellaisia luonnonsuojelualueita, joille koiria ei saa viedä ollenkaan. Tarkista säännöt etukäteen.

5. Ole varovainen, kun otat valokuvia.

Älä vahingoita eläimiä tai kasveja, kun otat valokuvia. Älä mene liian lähelle linnunpesiä tai villejä eläimiä. Älä tallaa kasveja.

Käytä kameran zoomia, niin sinun ei tarvitse mennä liian lähelle eläimiä tai kasveja.

Mikä on jokamiehenoikeus?

Jokamiehenoikeus tarkoittaa, että Suomessa jokainen ihminen saa liikkua luonnossa.

Luontoa ei kuitenkaan saa vahingoittaa.

Mitä luonnossa saa tehdä?

Luonnossa saa kävellä, pyöräillä, hiihtää ja uida.

Luonnosta saa kerätä marjoja, sieniä ja kukkia, jos ne eivät ole rauhoitettuja.

Onkiminen tavallisella ongella on sallittu useimmissa paikoissa.

Ulkona saa nukkua esimerkiksi teltassa, jos se ei häiritse luontoa tai muita ihmisiä.

Mitä luonnossa ei saa tehdä?

Toisten ihmisten pihoille tai talojen lähelle ei saa mennä ilman lupaa.

Eläviä puita ei saa katkoa tai vahingoittaa.

Lintuja ja muita eläimiä ei saa häiritä.

Maastossa ei saa ajaa autolla.

Maastossa ei saa sytyttää tulta ilman lupaa. Nuotion saa tehdä vain viralliselle nuotiopaikalle. Tulen kanssa täytyy olla varovainen.

Luontoon ei saa jättää mitään roskia.