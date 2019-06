Taksi Itä-Suomen operatiivinen johtaja Jarmo Kirjavainen lain mukaisista taksikyydeistä: "Pahalta se tuntuu, mutta toiminta on perussuorittamista paikasta a paikkaan b"

Keväällä julkaistun Siun soten tekemän kyselyn mukaan vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisista MYK-kyydeistä epäonnistui joka kolmas. Kyyti ei joko tullut perille tai oli myöhässä ilmoittamatta. Lain mukaiset taksikyydit kirvoittavat jatkuvasti kieliä, mutta ne koskevat kuitenkin pientä joukkoa. Taksi Itä-Suomen operatiivinen johtaja Jarmo Kirjavainen näkee, että lakien mukaiset taksikyydit järjestetään tilaajan eli Siun soten toiveiden mukaan. Tilanteeseen on päädytty lakimuutosten, resurssien kaventumisen ja osin myös digitalisoitumisen myötä.

– Kilpailutukset ovat ja tulevat olemaan autoilijoiden arkipäivää. Nykysysteemi kohtelee autoilijoita tasapuolisesti. Kyydit tulevat kaikille, jotka ovat kilpailutukseen osallistuneet. Ykkösautoilijoita ei enää ole.

Kirjavainen myöntää sen, että yrittäjyyden ja palvelun laadun merkitys on pienempi kuin aiemmin.

– Totta kai tilanne on muuttunut myös taksiautoilijan näkökulmasta. Aika ja lait ovat muuttuneet, mikä on pakottanut myös autoilijan muuttamaan toimintatapojaan. Ongelma varsinkin maaseudulla on yhteiskunnan talous. Siun sote tilaajana hakee säästöjä.

– Valitettavasti siihen vanhaan hyvään aikaan ei ole paluuta. Pahalta se tuntuu, mutta toiminta on perussuorittamista paikasta a paikkaan b.

Kirjavainen ei kannata suorasoiton palauttamista. Suorasoitto tarkoittaa sitä, että asiakas saattoi tilata lain mukaisen taksikyydin suoraan taksiyrittäjältä eikä välityskeskuksen kautta.

– Järjestelmät ovat sähköistyneet kymmenen vuotta. Nykysysteemi on tasapuolinen autoilijoille, kun enää ei ole sitä ykkösautoilijaa vaan kyydit tulevat kaikille, jotka ovat osallistuneet kilpailuun.

Kirjavaisen mukaan suorasoitto mahdollistaisi myös väärinkäytökset.

