Möhkön Ruukkipäivän teemana on raja - ohjelma tarjoaa näkökulmia sotahistoriaan

Suomen itäisimmässä kylässä Möhkössä järjestetään ensi sunnuntaina 14. heinäkuuta ruukkipäivä, jonka teemana on raja. Möhkö on rajakylä, jonka elämään ennen ja tänään raja on merkittävästi vaikuttanut.

Möhkön ruukkipäivän ohjelma tarjoaa näkökulmia sotahistoriaan, rajavartiolaitoksen toimintaan, ekumeniaan ja tämän päivän rajan ylittävään vuorovaikutukseen.

Historioitsija Jukka Partanen luennoi Ilomantsin Rajavartiolaitoksen 100-vuotisesta taipaleesta. Möhkön sotatulokaskasveihin voi tutustua luontokierroksella, ja ruukin päärakennuksessa Pytingissä voi osallistua sotahistoriaan johdattavaan opastukseen.



Tapahtumassa esiintyy Karjalan tasavallan kansallinen laulu- ja tanssiyhtye Kantele Petroskoista. Kantele on perinteikäs yhtye, joka on perustettu jo vuonna 1936. Se nauttii Venäjän Karjalassa suurta arvostusta ja on tunnettu myös kotimaansa rajojen ulkopuolella. Yhtye ammentaa musiikkinsa Luoteis-Venäjällä asuvien suomalaisten, karjalaisten ja vepsäläisten perinteisestä kulttuurista.



Möhkön ruukkipäivään saapuu vieraaksi piispa Arseni. Hän osallistuu ekumeeniseen paneelikeskusteluun yhdessä kirkkohistorian professori emeritus Hannu Mustakallion kanssa. Eloa tapahtumaan tuovat Rajamarkkinat ja myös leikki-ikäisille on tarjolla monipuolista ohjelmaa ongintoineen, talutusratsastuksineen ja leikkihuoneineen. Ruukin puistossa esitellään rajavartiolaitoksen koiratoimintaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy



Tapahtuman järjestää Möhkön Matkailuyhdistys ry. Mukana tapahtumassa ovat Pelastuslaitos, Poliisi, Rajavartiosto ja Tulli.