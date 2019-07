Kotitekoista saippuaa voi varioida shampooksi, pyykinpesuaineeksi ja partavaahdoksi

Hurmaavan tuoksun lisäksi saippuat ovat kauniita: erivärisiä palasia koristavat siemenet, voikukan lehdet tai kehäkukan terälehdet.

Saippuapalat on kääritty sanakirjan sivuista tehtyihin paketteihin, ja niillä on nimet, kuten Sininen uni, Kesävoi tai Earl Grey.

– Sininen uni sisältää itämaisia tuoksuja ja rauhoittavaa laventelia, kellertävässä Kesävoissa on unikonsiemeniä, Earl Grey koostuu bergamotin tuoksusta ja mustan teen hippusista, Haakana kertoo.

Kiinnostus saippuoihin syttyi nelisen vuotta sitten. Netissä blogeja tutkinut Haakana tuumasi, ettei saippuan valmistaminen vaikuttanut kovin vaikealta.

– Päätin kokeilla ja innostuin siitä, miten erilaisia saippuoita voi tehdä. Tässä on esimerkiksi kanelia, hän esittelee.

Saippua tehdään öljystä ja lipeästä. Lipeän kanssa on oltava erittäin varovainen, se on syövyttävä aine eikä sitä pidä päästää iholle sellaisenaan. Lipeä liotetaan ensin veteen.

Nesteenä voi käyttää muutakin kuin vettä, esimerkiksi sitruunamehua. Saippuaan tulevat öljyt lämmitetään 50 asteeseen ja sekoitetaan lipeän kanssa sauvasekoittimella.

– Se on ihmeellinen kemiallinen reaktio. Sitä on hauska katsoa, sekoitat niitä ja yhtäkkiä siinä on saippuaa, joka käytettäessä vaahtoaa.

Seos muuttuu vähitellen hyytelömäiseksi. Massa pannaan mehu- tai maitopurkkiin jähmettymään ja leikataan seuraavana päivänä siivuiksi.

Palojen annetaan kuivua ja tekeytyä muutama viikko, jotta loputkin lipeät reagoivat rasvojen kanssa ja neutralisoituvat.

Saippuoihin voi lisätä kuivattuja kasveja, yrttejä, siemeniä ja eteerisiä öljyjä. Pakkauksiin on käytetty tietosanakirjan sivuja.

Ero teollisiin pesuaineisiin on huima. Itse tehdyissä saippuoissa ei ole kuivattavia lisäaineita. Niissä on myös tallella ihoa hoitavaa glyseriiniä.

– Saippuaan jää glyseriiniä, joka arvokkaana aineena usein poistetaan teollisista saippuoista ja käytetään ihorasvoissa.

Lisäaineiden puuttuessa saippua on herkkä pehmenemiselle. Siksi se pitää kuivattaa käytön jälkeen telineessä, josta vesi pääsee valumaan pois.

Haakana ei ole käyttänyt teollisia pesuaineita enää ollenkaan innostuttuaan saippuan tekemisestä. Biologina häntä kiinnostaa myös ekologinen näkökulma.

– Kun käyttää palashampoota ei tule turhia muovipulloja. Pyrin myös käyttämään luomuöljyjä valmistuksessa, jos niitä on saatavilla.

Öljyjä vaihtelemalla saippuoihin saa erilaisia ominaisuuksia. Jotkut öljyt hoitavat hyvin ihoa, toiset tekevät enemmän, vähemmän tai kovempaa vaahtoa. Haakanan shampoossa on oliivi-, kookos-, ja risiiniöljyä, ihosaippua sisältää muun muassa hoitavaa manteliöljyä. Avopuolison tarpeisiin valmistuu myös partasaippuaa.

– Sudin kanssa käytettävään partasaippuaan tulee savijauhetta, mikä tekee vaahdosta kiinteän.

Haakana käyttää eteerisiä öljyjä eli luonnon kasveista valmistettuja tuoksuja. Tuoksua, väriä ja vaikuttavia aineita voi lisätä myös uuttamalla öljyyn yrttejä tai kasveja. Voikukasta esimerkiksi saa saippuaan vihreää väriä, mesiangervo hoitaa hiuksia ja kehäkukka ihoa. Ainesosia yhdistellessä vain mielikuvitus on rajana. Tosin aina värit ja tuoksut eivät ole odotetunlaisia.

– Yrtit voivat käyttäytyä hieman yllättävästi, kokeilemalla oppii parhaiten.