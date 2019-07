Kahden maan mökkiläiset – Birgit ja Norbert Erven löysivät oman paratiisinsa Pielisen rannalta

Näkymä rantasaunan terassilta, nuotiopaikalta ja riippumatosta Pieliselle on niin maalauksellinen, ettei Birgit ja Norbert Ervenin luonnehdinta omasta paratiisista tunnu lainkaan liioitellulta.

– Kutsumme tätä nimellä Kaunis paikka, Norbert Erven toteaa viitaten ympäröivään rantamaisemaan.

Kuusikymppinen saksalaispariskunta ei juurikaan puhu suomea, mutta tärkeille paikoille he ovat halunneet antaa suomenkieliset nimet.

Näkymä mökkirannasta Pieliselle tekee vaikutuksen katselijaan.

Mökin niin ikään suomenkielinen nimi Pitkäpelto on herättänyt vieraissa ihmetystä, koska paikalla ei ole lainkaan peltoa eikä mitään erityisen pitkääkään.

Norbert Erven paljastaa, mistä nimi on peräisin: se on suora käännös heidän saksalaisen kotikaupunkinsa Langenfeldin nimestä.

– Emme enää osaa sanoa, missä kotimme oikeastaan on, koska olemme viime aikoina viettäneet melkein yhtä paljon aikaa Suomessa ja Saksassa, Ervenit pohtivat.

Säästimme aina rahaa koko vuoden, että pääsimme Suomeen jouluksi ja uudeksivuodeksi.

Birgit ja Norbert Erven

Useimpina vuosina he käyvät Kolilla neljästi. Kesäisin he asuvat mökillään runsaan kuukauden ja sen lisäksi 1–2 viikkoa syksyllä, joululomalla sekä pääsiäisen aikaan.

Talviasumisen mukavuus on otettu huomioon jo mökkiä rakennettaessa: varusteluun kuuluu niin WC, suihku kuin puukiukaalla lämpiävä saunakin. Tosin huomattavasti ahkerammassa käytössä on erillinen rantasauna, koska ylärinteessä sijaitsevan mökin saunasta ei noin vain kipaista jyrkkää polkua pitkin järveen vilvoittelemaan.

Mökki on saanut nimensä Ervenien kotikaupungin Langenfeldin mukaan.

Ensimmäistä kertaa Ervenit vierailivat Suomessa kesällä 1982. Nuoret opiskelijat kiertelivät kavereineen vanhalla Volkkarilla ympäri maata ja pistäytyivät lyhyesti myös Kolilla.

Lopullisesti heidät kuitenkin hurmasi vasta Suomen talvi neljä vuotta myöhemmin.

– Olimme silloin vielä köyhiä opiskelijoita, mutta siitä lähtien säästimme aina rahaa koko vuoden, että pääsimme Suomeen jouluksi ja uudeksivuodeksi, Ervenit kertovat.

Joulunviettopaikat vaihtelivat saaristosta Lappiin, kunnes vuonna 1996 pariskunta ensimmäistä kertaa vuokrasi mökin Kolilta.

– Aiemmat paikat olivat aina olleet hienoja mutta eivät tuntuneet omilta. Kun tuolloin astuimme sisään mökkiin, tiesimme heti, että tänne me kuulumme.

Mökin sisustus on yhdistelmä Saksaa ja Suomea.

Seuraavien kymmenen vuoden ajan Birgit ja Norbert Erven palasivat samalle vuokramökille joka talvi ja ystävystyivät vuokraemännän kanssa.

Vuonna 2005 he kahvitellessaan esittivät kysymyksen, voiko ulkomaalainen ostaa Suomesta tontin. Vastakysymys kuului, haluatteko.

Vuoden viimeisenä päivänä Ervenit ajelulla ollessaan näkivät nykyisen mökkitonttinsa ensimmäistä kertaa.

– Se oli täysin lumen peitossa, mutta tunsimme, että se voisi olla meidän paikkamme. Teimme tarjouksen ja ajattelimme, että voihan mökin rakentaa joskus myöhemmin.

”Myöhemmin” toteutui rivakan pariskunnan tapauksessa heti seuraavana kesänä. Honkarakenteen hirsimökki nousi Pielisen rantaan vuonna 2006 ja rantasauna kaksi vuotta sen jälkeen.

Rannassa sijaitseva Kaunis paikka on nimensä veroinen.

Ja rakentaminen jatkuu. Tutut eivät kuulemma aina oikein ymmärrä, miksi koko ajan on käynnissä jokin ”uusi projekti”, kuten Norbert Erven selvällä suomen kielellä luonnehtii.

Yksi esimerkki puolivahingossa alkaneesta projektista on se, kun polttopuiden tarve jokunen vuosi sitten johti kahdeksan hehtaarin metsäpalstan ostamiseen. Kun tontilla edellisen omistajan jäljiltä sattui olemaan myös rakennusluvat valmiina, niin pienen lammen rantaan noussut toinen mökki on nyt osan vuodesta Ervenien tyttären perheen käytössä ja loppuajan vuokrattuna.

Seuraava suunnitelma on kymmenien suurten luonnonkivijärkäleiden raivaaminen omasta mökkirannasta, jotta siihen saadaan venepaikka osuvasti nimetylle Lomalla-veneelle.

Mökin yksityiskohdat ovat tarkkaan harkittuja.

Mökin ulkoasu ja sisustus on kiinnostava yhdistelmä Saksaa ja Suomea. Ulkoapäin muutoin suomalaisen näköisessä hirsimökissä huomio kiinnittyy ikkunanpuitteiden kirkkaansiniseen väriin.

– Kun olimme maalanneet ne, kysyimme suomalaiselta tutultamme, mitä mieltä hän on väristä. Hän mietti jonkin aikaa ja totesi lopulta: ”Se on sininen”, Norbert Erven nauraa.

Välit suomalaisiin mökkinaapureihin ovat lämpimät, ja käynnissä on muun muassa jatkuva leikkimielinen kilpavarustelu. Ervenien ylpeyksiin kuuluvat Oivaksi nimetty upouusi mönkijä sekä vuoden 1964 vuosimallin traktori Oskar, jossa tosin kuulemma riittää vielä laittamista joksikin aikaa.

Naapuri puolestaan voi nokittaa moottorikelkalla, jota Erveneillä ei ole – ainakaan vielä.

Koko ajan on käynnissä jokin uusi projekti.



Norbert Erven

Kesäiltaisin naapurukset kokoontuvat usein rantaan laulamaan Norbertin kitaran säestyksellä yhteislauluja niin saksaksi, englanniksi kuin suomeksikin.

– Suosikkeihimme kuuluvat Sankarit ja Pohjois-Karjala. Ja kun tulee tarpeeksi myöhä, lauletaan yhdessä Olen suomalainen.

Suomalaisuus näkyy sisustuksessa monin tavoin.

Vuosina 2017–18 Ervenit viihtyivät Kolilla vielä pidempään kuin yleensä. Rehtorina työskentelevä Norbert ja päiväkodinjohtaja Birgit ottivat molemmat työstään vuoden verran vapaata matkustellakseen ja viettääkseen aikaa yhdessä.

– Se on ollut yksi parhaista ideoista ikinä, puolisot hymyilevät katsoen toisiaan lämpimästi.

Jo laivamatkalla Saksaan iski suru, miksi meidän pitää lähteä Suomesta.

Birgit ja Norbert Erven

Alkusyksyn pariskunta vietti Suomessa, mutta loka–marraskuun pimeyttä ja ankeutta he pakenivat Kanariansaarille. Joulun jälkeen he palasivat Kolille ja olivat siellä yhtä mittaa pääsiäiseen asti.

– Sen jälkeen suunnittelimme viettävämme neljä viikkoa Kroatiassa, mutta jo laivamatkalla Saksaan iski suru, miksi meidän pitää lähteä Suomesta. Heti kun pääsimme kotiin, varasimme kahden viikon päähän uudet liput, ja huhtikuussa olimme taas täällä.

Ensimmäinen Suomessa vietetty syntymäpäivä oli Norbert Ervenille unohtumaton kokemus.

Mikä Suomessa alun perin lumosi Reinin–Ruhrin alueelta – koko Euroopan tiheimmin asutulta seudulta – kotoisin olevan umpisaksalaisen pariskunnan?

– Syntymäpäiväni on uudenvuodenaattona, joka Saksassa on suuri juhla. Silloin on joka paikassa ilotulituksia, valtavasti ihmisiä ja meteliä, Norbert Erven kertoo.

Runsaat kolmekymmentä vuotta sitten, ensimmäistä kertaa Suomessa talvella lomaillessaan, Ervenit menivät keskiyöllä vuoden vaihtuessa ulos järven jäälle. Molempien silmät loistavat, kun he kuvailevat pakkasyön tähtikirkasta taivasta ja täydellistä hiljaisuutta.

– Olimme aivan mykistyneitä. Katselimme vain, emme pystyneet edes puhumaan. Siitä hetkestä Suomi-kuumeemme alkoi.