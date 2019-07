Neiti, joka kruunaa kesän – kuohuvat kosket ovat ensimmäinen asia, joka Ruunaan retkeilyalueesta tulee mieleen

Ruunaa on Pohjois-Karjalan matkailukohteista erityinen. Se ei vedä maisemilla niin kuin Koli eikä harjuilla niin kuin Petkeljärvi.Ruunaan mahti on ainutlaatuinen koskimainen eräluonto, joka on koskien kuohun äänimaailma ja vedenpinnasta heijastelevat peilikuvat tyynenä kesäpäivänä.

Tiesitkö, että reilun 30 neliökilometrin kokoisesta retkeilyalueesta lähes viidennes on vettä?

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ja se rauha. Retkeilijän näkökulmasta Ruunaa on varsinaisessa solmukohdassa. Vesireitti vie vaikka Venäjälle ja Karhunpolku tuo Kuhmoon. Mutta käytännössä syrjäinen sijainti Lieksan koilliskolkassa lähellä rajaa on pitänyt Ruunaan ruuhkattomana.

Vesi on Ruunaan elementti.

Jarkko Peltola

Koskivenereitti pisimmillään Matkalahdesta Naarajoen sillalle on yhteensä 30 kilometriä pitkä.

– Vesi on Ruunaan elementti. Suurin osa matkailijoista tulee laskemaan koskea tai kalastamaan, tuumaa yrittäjä Jarkko Peltola Ruunaan matkailusta.

Koskea voi laskea puuveneellä tai meloa kumiveneessä. Tarjolla on myös kanootteja ja kajakkeja.

Yhdessä tukkilaisperinne, koskenlasku ja voimakas kuohun ääni ovat Ruunaa – ainutlaatuinen erämäinen koskiluonto.

Vaellusreitistö on Ruunaalla kattava. Kuljettavaa riittää retkeilyalueella noin 50 kilometriä. Myös maastopyöräilijät ovat löytäneet Ruunaan.

– Maastopyöräily on pikkuhiljaa kasvattanut suosiotaan. Pyöräilijöitä oli jopa viime talvena. Monet ajavat Karhunpolkua, tietää Peltola.

Luonnon ehdoilla, on Ruunaan slogan. Jatkuvan kasvun sijaan alueen yrittäjät kehittävät toimintaansa pikkuhiljaa.

– Ruunaa on rauhallinen paikka, eikä mikään massakohde. Olemme täällä syrjässä itärajaa vasten. Tänne ei tule ihmismassaa, eikä luonto sellaista kestä. Itse haluan myös toimia luontoa kunnioittaen. Pohjoisessa takovat turismilla rahaa, mutta itse en sitä halua. Pieni kasvu riittää. Silloin tiedän, että asiat ovat hanskassa ja luonto suojassa, toteaa Jarkko Peltola.

Ruunaan retkeilyalue

Ruunaan retkeilyalue ja luonnonsuojelualue sijaitsevat Pohjois-Karjalassa Lieksan kaupungin alueella. Lieksanjoen varrelle syntynyt retkeilyalue on perustettu vuonna 1987.

Alueen pinta-ala on 31 km2, josta on vettä 6 km2.

Retkeilyalueen ja Venäjän rajan välissä on vuonna 1991 perustettu luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 73 km2. Lieksanjoki alkaa Venäjältä Lieksanjärvestä ja laskee Pieliseen.

Vuosittain Ruunaalle tehdään lähes 80 000 käyntiä. Eniten kävijöitä on heinäkuussa.

Suurin osa kävijöistä on 35–44-vuotiaita, joista suurin osa tulee alueelle melko läheltä, Kuopion–Joensuun alueelta.

Matkailijoiden enemmistö viipyy Ruunaalla keskimäärin kolme yötä, pääasiassa vuokramökissä. Vuokramökkejä alueella on tarjolla toistasataa.

Lähde: VisitKarelia, Metsähallitus