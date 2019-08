Megrin matkailu tarjoaa art decoa keskellä maalaismaisemaa

Yrittäjä Anita Timonen sanoo, että varauskirja on onneksi pikkuhiljaa täyttynyt. Häitä on kesäksi tulossa ja rippileirit ovat jo olleet käynnissä.

Äänestä kuulee, ettei kaikki ole kohdillaan. Kirjanpitäjä Erkki Hukka kuoli tammikuun ensimmäisenä päivänä jättäen ison aukon yrityksen taloushallinnon pyörittämiseen.

– Hannu Urjanheimon kanssa jatkamme ja käärimme hihoja. Jouluun asti Megrillä oli kivasti tapahtumia. Nyt tuntuu, että kaikki olisi rakennuksissa valmiina, kunhan saadaan ihmiset tulemaan, tilausravintolaa ja kokous- ja majoitustiloja tarjoavaa Megrin Matkailua pyörittävä Timonen huokaa.

Itä-Suomen yliopiston entinen tutkimusasema on parissa vuodessa kokenut uudistumisvaiheen. Saneerauksessa on käyty läpi päärakennus, jonne ilomantsilainen Arkkitehtikonttori Liimatta & Kosola on loihtinut tunnelmiltaan erilaisia tiloja.

Esimerkiksi remontoidun juhlasalin viereen sisustettiin viskisalonki art deco -tyyliin. Päärakennus on valmistunut vuonna 1924, jolloin jugend oli maailmalla ja Suomessakin kovassa huudossa.

– Eduskuntatalon suunnittelusta tunnettu arkkitehtitoimisto Åberg-Siren-Borg piirsi tämän Mekrijärven kyläkoulun 1900-luvun alussa. Nyt haluamme tuoda sen ajan henkeä esille pienillä yksityiskohdilla, arkkitehti Arto Liimatta kertoo.

Viime vuosisadan alun maailmasta muistuttavat muun muassa eteisaulan peilit ja ovet. Ovia on teetetty kiteeläisellä puusepällä Seppo Auvisella, joka onnistui esimerkiksi sijoittamaan taidokkaasti kahden ovilasin väliin jugend-pintakuvion.

– Halusimme salista vaalean, baarista herraklubimaisen ja hämyisen, eteisaulasta uteliaisuutta herättävän, Liimatta esittelee.

Löytöjä on tehty monesta paikasta: messinkiset lampetit löytyivät Ruotsista.

– Vain vuoripalmuja puuttuu, Liimatta naurahtaa.

Sisustaessaan Arto Liimatta halusi pienillä keinoilla loihtia illuusioita aikamatkasta menneisyyteen.

Majoitustilaa Mekrijärvellä on nyt 90 henkilölle. Anita Timonen esittelee erilaisia huonekokonaisuuksia ja sanoo, että hyviin sänkyihin on sijoitettu rahaa.

– Kaksi bussilastillista ihmisiä mahtuu meille hyvin. Pyrimme palvelemaan suuria ryhmiä, kymmenen vuoden yrittäjäkokemuksen Maukkulan Mustikkamäen matkailutilalta omaava Anita Timonen sanoo.

Häntä pyydettiin Mekrijärven matkailuhankkeeseen mukaan, ja aidosti maisema sekä rakennukset sytyttivät häntä.

– Heti aistin, että tässä on valtavasti mahdollisuuksia. Kesäkausi menee hyvin, mutta talveksi yöpyjien löytäminen onkin jo toinen haaste, Timonen tuumii.

Megrin Matkailu on verkostoitunut ohjelmapalveluita tarjoavien yrittäjien Fysio Voimalan ja Koivu Adventuresin kanssa, jotta matkailijat pääsevät hyödyntämään järveä esimerkiksi melontaretkiin ja rannan savusaunaa turvehoitoihin ja hemmotteluhetkiin.

Juttu on julkaistu alun perin Kägi-kesälehdessä.