Murto Iiksenvaaran kouluun: poliisilla valvontakamerakuvia tekijöistä

Koulun sisällä oli jätetty hana vuotamaan kuumaa vettä, mikä olisi voinut aiheuttaa pahimmassa tapauksessa hyvinkin mittavia vahinkoja. Tilassa oli teknisiä laitteita, jotka ovat voineet vaurioitua runsaasta höyrystä.

Lisäksi viereisestä koulutilasta anastettu muun muassa tietokone.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Poliisi on saanut tapahtumayöltä valvontakamerakuvaa kolmesta nuoresta miehestä kiipeämässä katolle. Poliisin mukaan vaaleapaitaisesta tekijästä on kaksi kuvaa. Toisessa kuvassa on havaittavissa Adidas-logo, ja toisessa kuvassa samalla tekijällä on päässään pyöreätupsuinen pipo.

Poliisi pyytää vihjeitä asiasta jotain tietäviltä. Karjalainen ei julkaise kuvia, sillä kuvien perusteella tekijät saattavat olla alaikäisiä.

Vihjeet tapauksesta voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.itäTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse numeroon 029 545 6332.