Kommentti: Vastuu roskaamisesta on sinun

Keskeltä metsää vihreän varvikon keskeltä pilkottaa jotain kiiltävää ja vihreää. Mikä ihme se on? Pirkka energiajuomatölkki tietenkin. Miten ihmeessä se on tänne joutunut?

Kuljen Lykynlammella kolmen pienen tytön kanssa sitä samaa rataa, jota hiihdin pienenä ja joka on yhä minulle jokatalvinen hiihtolenkki ja kesäinen suunnistusmaasto.

Ei ole totta. Mistä tämä tänne on tullut? Kohta silmiini osuu maassa lojuva nuuskapurkki ja toinen. Tekee mieli sulkea silmät.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Roskia on paljon, aivan liikaa. Yksikin roska luonnossa on liikaa, mutta tämä määrä menee yli sietokyvyn.

Mitä välinpitämättömyyttä!

Ehdin jo iloita siitä, että uusi laji on houkutellut ulos luontoon uusia ihmisiä.

Frisbeegolfin harrastajat eivät todellakaan ole ainoa ryhmä, joka roskaa luontoa. Roskaajia riittää ihan joka porukassa. Kansallispuistojen kävijämäärät ovat räjähtäneet ja samalla myös luontoon heitettyjen roskien määrä on kasvanut.

Frisbeegolf on uusi laji, uusi harrastus on monelle myös kansallispuistossa samoilu. Toimintatapojen viestittäminen ja omaksuminen vievät usein oman aikansa.

Jokainen maastoon pudotettu roska on kuin naula arkkuun, kun taas jokainen roskikseen viety on voitto.

Jaana Kainulainen

Jatkan matkaa pitkin pururataa hölkäten hiljalleen. Nuorimies kysyy: "Onko teillä jotkut suunnistuskisat täällä tänään?" Vastaan, että olen vain lenkillä. Jään juttelemaan roskista hänen kanssaan, kun yhtäkkiä muutaman metrin päässä seisova nainen heittää kiekon minua päin. Onneksi se pysähtyy viereiseen mäntyyn.

Mutta mikä nyt neuvoksi? Roskia on, eikä tilanne voi tällaisena jatkua.

Ratojen ja lajin säilyminen on kiinni harrastajista. Jokainen maastoon pudotettu roska on kuin naula arkkuun, kun taas jokainen roskikseen viety on voitto.

Eikä kyse ole vain yhdestä ulkoliikuntapaikasta tai parista roskasta vaan luonnon, meidän yhteisen takapihan suojelusta ja arvostamisesta. Osa roskista maatuu vain tuhannessa vuodessa tai säilyy luonnossa ikuisesti.

Ehkä frisbeegolfaajat ja muut luonnossa kulkijat kuljettavat jatkossa mukanaan myös jotain laukkua tai pussia, johon voivat kerätä roskia, jos niitä joku ymmärtämätön maastoon kylvää.

Lue myös: Liitokiekkoilijat roskaavat Lykynlampea – "Kentän sulkeminen on pahin tapaus, joka voi olla edessä"