Poliisi tiedottaa, että Nurmeksen keskustassa ollut perävaunu on tänään havaittu anastetuksi.

Perävaunun merkki on TM-Trailer ja se on vuosimallia 1980. Sen rekisteritunnus on POB-575.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimella vihjepuhelimeen numeroon 0295 415 232 tai polisiipäivystykseen numeroon 0295 415 320.

