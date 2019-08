Joensuun Kotien rivitaloon jaettiin huijauskirje, jossa väitettiin vuokranmaksun tilinumeron muuttuneen

Joensuun Noljakassa sijaitsevaan Joensuun Kotien taloyhtiöön on jaettu huijauskirjeitä, joissa väitetään vuokranmaksun tilinumeron muuttuneen.

Osoitteessa Apilakuja 5 sijaitseviin rivitaloasuntoihin jaetussa huijauskirjeessä kerrotaan, että vuokranmaksun tilinumero muuttuu 26.8. alkaen.

Kirjeessä kerrotaan, että asukkaille tullaan lähettämään uudet vuokrasopimuspaperit elo-syyskuun vaihteessa.

Kirjeessä on useita kielioppivirheitä, mikä on voinut herättää joidenkin asukkaiden epäilyksen. Myös vuokranmaksuaika olisi kirjeen mukaan muuttunut, joten tämäkin on voinut herättää epäilyksiä.

Joensuun Kotien nettisivujen mukaan kyseessä on huijauskirje ja asiasta on tehty poliisille rikosilmoitus. Vuokranmaksun tilinumero ei ole siis muuttunut.