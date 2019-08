Poliisi kaipaa edelleen havaintoja viikko sitten Heinävaarasta varastetusta kuorma-autosta - auton arvo 30 000 euroa

Lukittuna ollut kuorma-auto oli varastettu 16.-19.8. välisenä aikana eli viikko sitten viikonloppuna. Ajoneuvo oli viety Heinävaarassa toimivan yrityksen pihasta.

Kuorma-auto on sininen ja siinä on kiinni pultattuna oranssi nosturi. Auton rekisterinumero on NCM-969. Kuorma-auton etuovissa tekstit teipattuna mainos PELTOKORPI-TOHOLAMPI.

Kuorma-auton arvo on noin 30 000 euroa ja poliisi tutkii asiaa törkeänä varkautena.

Poliisi pyysi havaintoja tapahtuneesta jo alkuviikosta, mutta rikoskomisario Simo Hämäläisen mukaan havaintoja ei ole juurikaan tullut.

Poliisi kaipaa edelleen vihjeitä, ja niitä voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , vihjepuhelimeen numeroon 0295 415 232 tai virka-aikana poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320.