Torin laatoituksen epätasainen laatu ihmetyttää - kaupungininsinööri kertoo, mistä on kyse

Karjalaisen mielipidesivulla on viime päivinä hämmästelty Joensuun torin laatoitusta. Useampi lehden lukija on kiinnittänyt huomiota siihen, että torin laatoitus ei ole niin tasainen kuin se voisi olla: joukossa on särkyneitä laattoja ja paikoitellen laattojen väleistä puuttuu sauma-aineita.