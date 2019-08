”Hetki, kun etsittävä löytyy viime yönä Liperissä” – rajavartiosto julkaisi lämpökameravideon etsinnöistä somessa

Poliisin mukaan hänet löydettiin noin puolen kilometrin päästä katoamispaikastaan myöhään tiistaina.

– Henkilö havaittiin rajavartioston helikopterista lämpökameran avulla. Ambulanssi toimitti hänet sairaalaan tarkastettavaksi, poliisi kertoo.

Vartiolentolaivue julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvia ja videomateriaalia etsinnöistä. Vartiolentolaivue toteuttaa Rajavartiolaitoksen tehtävien edellyttämän lentotoiminnan helikoptereilla ja lentokoneilla.

?? Hetki, kun etsittävä löytyy viime yönä #Liperi'ssä?. Sen jälkeen poliisipartio jatkaa henkilön auttamista. #Poliisi'lta hyvää etsinnän johtamista! #viranomaisyhteistyö #vapepa #rajaheko



?? A moment when a lost person was found last night with thermal camera?. pic.twitter.com/RjzGGlld0t