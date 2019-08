Missä olet Pohjois-Karjala vuonna 2050? – maakuntaidentiteetti on vahvistunut, ja väestö on keskittynyt Joensuun ympäristöön

Entä millainen on Pohjois-Karjala vuonna 2050?

Karjalainen kertoo kolmen asiantuntijan visiot.

Tutkimusjohtaja Petri Kahila, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia/Itä-Suomen yliopisto

Digitaalisuuden merkitys on kasvanut, ja palvelujen tuottamisen kustannukset ovat alentuneet. Tavat toimia ovat jo melko sujuvia, mutta silti kaikki ihmiset eivät ole päässeet kehitykseen mukaan. Kiikkustuolissa istuvat kuuntelevat Olavi Virran sijaan Eppu Normaalia.

Työllisyysaste on alle 70 prosenttia. Työpaikat syntyvät palveluihin, julkiselle alalle ja jalostukseen. Hyvään elintasoon tottuneet eläkeläiset tekevät yhä enemmän töitä, koska eläkkeiden taso on laskenut.

Maatalouden merkitys on vähentynyt, ja maaseudulla onkin ammennettu sopeutumisstrategiasta. On opittu ajattelemaan uusiksi. Metsämarjojen ja sienten jatkojalostaminen on vahvistanut osaltaan maaseutua, ja etätyön tekeminen on lisääntynyt. Hyvinvointia lisäävien tekijöiden – puhtaan luonnon ja liikunnan – merkitys on kasvanut.

Väkimäärä on laskenut, mutta näin on käynyt koko Suomessa. Väestö on keskittynyt Joensuun ympäristöön, mutta myös maaseudulla on yhä elämää. Maaseudun väkimäärä ei kuitenkaan kasva, sillä kuolleisuus on syntyvyyttä suurempaa. Ulkomaalaisia on nykyistä enemmän, mutta heidän määränsä ei kasva kuten Ruotsissa tai Saksassa, sillä Pohjois-Karjalassa ei ole tarjolla riittävästi houkuttelevia työpaikkoja.

Koska lentäminen on syntiä, kakkosasuminen maaseudulla voi kokea renessanssin. Tiestön pääväylien yhteyksistä pidetään huolta, mutta syrjäseutujen tiestö rapautuu entisestään, koska maatilat ovat vähentyneet.

Nykymittareihin tuijottamalla Pohjois-Karjalan tulevaisuus olisi kurja, mutta maakunta selviää. Onhan maailma muuttunut ennenkin. Ja sitä paitsi: onnellisuus ei ole kiinni mittareista.

Mutta olisiko tärkeämpää miettiä, että identiteetti olisi vahvempi kunta- kuin maakuntatasolla? Ehkä jotkut palvelut luodaan kolmen maakunnan yhteisiksi Itä-Suomen palveluiksi.

Kuntakehityspäällikkö Seppo Tiainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala on itsenäinen maakunta, jolla on aluetasolla päätösvaltaa nykyistä enemmän. Maakunnan nykyinen alue on hieman laajentunut.

Alueellinen oikeudenmukaisuus on saanut jalansijaa. Maakunnallinen identiteetti on entisestään vahvistunut; ollaan nykyistäkin ylpeämpiä omasta maakunnasta. Ilmasto- ja ympäristöasiat ovat vahvistaneet maakunnan asemaa, elinkeinoelämää ja matkailua. Vihreän maakunnan imago on vahvistunut.

Julkiset palvelut ovat hyvällä tasolla. Taloudesta on pidetty hyvää huolta.

Väestöä on nykyistä vähemmän, noin 150 000 asukasta, mutta uudenlainen elämäntapa on hidastanut väkikatoa. Muuttoliike on kääntynyt positiiviseksi, vaikka luonnollinen väestökehitys on yhä negatiivinen ikärakenteen takia. Työperäinen maakuntaan muutto on kasvanut jo pidemmän aikaa, ja ulkomaalaisten osuus väestöstä on kolminkertaistunut. Karjalaisen perustansa säilyttänyt maakunta on suvaitsevainen ja kansainvälinen.

Yhä suurempi osa väestöstä asuu Joensuun ympärillä. Etäpalvelujen kehittymisen ja maaseutumaisen asumisen suosion kasvun myötä keskittyminen on kuitenkin hidastunut.

Vahvana koulutusmaakuntana väestön koulutustaso on noussut, ja tämä on synnyttänyt uudenlaista osaamista ja yrittämistä. Väestön tulotaso on lähestynyt koko maata. Riippuvuus alueellisten tuloerojen tasauksesta on pienentynyt. Maakunta tulee entistä paremmin toimeen omillaan.

Venäjän avautuminen ja talouden nousu ovat vahvistaneet Pohjois-Karjalan merkitystä alueena. Yhteydet Pietariin ovat vahvistaneet aluetaloutta.

Aluetutkija, muuttoliikeasiantuntija Timo Aro, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI

Maakunnan väestö ja työpaikat ovat vähentyneet jo pitkään. Alueen sisällä on keskittymistä, supistumista ja tyhjenemistä. Väestö, työpaikat, koulutuspaikat, palvelut ja muu toimeliaisuus on pakkautunut entistä tiukemmin Joensuuhun ja Joensuun ydinkaupunkiseudulle.

Alueiden välinen kilpailu on kiristynyt. Joensuu kisaa muiden suurten ja keskisuurten kaupunkien kanssa resursseista, osaajista ja huomioarvosta. Metsään, luontoon ja rajaan liittyvien arvoketjujen merkitys on korostunut. Alueelle on syntynyt vahva koulutus-, osaamis- ja tutkimuskeskittymä, kun Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulut yhdistyivät uudeksi Itä-Suomen yliopistoksi.

Väestö ja liikkuvuuden valtavirrat keskittyvät Joensuun, Kontiolahden ja Liperin ydinalueelle. Väestö hakeutuu kuntataajamiin, palvelukeskittymiin ja liikenneväylien varrelle tai läheisyyteen. Halutuimmat asuinalueet ovat hybridejä, joihin tiivistyy asumista, hyvinvointi- ja vetovoimapalveluita, työpaikkoja ja sujuvia liikenneyhteyksiä. Muualla maakunnassa väki keskittyy nykyisiin kuntataajamiin tai elinvoimaisimpiin kyliin. Muuttoliikkeen valtavirrat vievät suurempiin keskuksiin, mutta niiden rinnalla on vastavirtoja maaseudun paikalliskeskuksiin ja kaupunkien läheiselle maaseudulle.

Alueiden eriytymiskehitys kiihtyi 2020-luvun vaihteessa. Samalla alueelliset ja sosiaaliset todellisuudet alkoivat etääntyä toisistaan. Pohjois-Karjalassa on muiden maakuntien tavoin kuplautumista eli erilaisia sosiaalisia todellisuuksia riippuen ikä- ja väestöryhmästä sekä asuinpaikasta. Joensuussa hyvä ja sujuva arki tarkoittaa erilaisia asioita kuin Nurmeksessa tai Tohmajärvellä.

Fyysistä palveluverkkoa on tiivistetty. Palveluiden saatavuus on turvattu verkko- ja mobiilipalveluilla. Paikkariippumattomat digipalvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Kohtaamista edellyttävät palvelut on keskitetty kuntataajamien monipalvelukeskuksiin.

Millainen on sinun Pohjois-Karjalasi vuonna 2050?

Kuva: Riikka Hurri

Anniina Simonen, 24

Joensuu

Olen asunut koko ikäni Pohjois-Karjalassa, Kontiolahdella ja Joensuussa, mutta uskon uramahdollisuuksieni psykologina olevan muualla. Vuonna 2050 kaikki on keskittynyt Joensuun ympäristöön. Työt ovat vahvasti tietoverkkojen varassa, ja niitä tehdään globaalisti.

Antti Hämäläinen, 35

Joensuu

Olen kotoisin Ylämyllyltä ja asun nyt Joensuussa. Opiskelen tietojenkäsittelytiedettä ja uskon, että työ saattaa viedä muualle. Tosin voisin asua ja työskennellä yhtä hyvin myös täällä. Maaseudulla on näyttänyt samalta viimeiset 20–30 vuotta, joten elämää on siellä varmasti myös 30 vuoden päästä.

Jyrki Tossavainen, 57

Joensuu

Robottiautot ja -bussit parantavat maalla asumisen edellytyksiä. Tilakoot kasvavat, ja matkailu kytkeytyy yhä vahvemmin maaseudun elämään. Marjojen ja sienten viljely lisääntyvät. Robotit korvaavat ihmistyöpaikkoja, mutta ihmisen kohtaamistarve ei häviä. Ilmasto muuttuu osittain suotuisammaksi. Vahva ennakkoluulottomuus luo vahvan tulevaisuuden myös Pohjois-Karjalaan.

Laura Noppari, 21, ja Päivi Noppari, 61

Joensuu, Jämsä

Laura: Aloitan toisen vuoden psykologian opiskelut yliopistossa. Voin ajatella jääväni Pohjois-Karjalaan töihin. Viihtyisin täällä varmasti hyvin.

Päivi: Toivon, että koko Suomi olisi asutettu eikä kaikki keskittyisi Helsinki–Tampere-akselille. Etätyö yleistyy, ja luontoarvot vahvistuvat. Toivottavasti myös liikenneyhteydet Joensuuhun paranevat. Toivon, että täällä arvostetaan luontoa ja koulutettuja osaajia.