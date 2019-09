Maija siunaa taikinat ja rukoilee asiakkaiden puolesta – "Se on ollut minun tehtäväni 40 vuotta"

Maijan kotileipomo ja kahvio Jukolanportilla ei ole ihan tavallinen kahvipaikka – ei ainakaan, jos tapaa itse yrittäjä-Maijan ja heittäytyy hänen kanssaan juttusille.

Tavallisen tuupovaaralaisen maalaiskodin kasvatti Maija itki syntisyyttään jo 21-vuotiaana ehtoollispöydässä.

– Pyysin silloin Jeesukselta, että hän ottaisi minut opetuslapsekseen.

Siitä lähtien Maija Lihavainen on ollut uskossa ja kuunnellut Herran puhetta niin työelämän kuin yksityiselämänsä käänteissä.

– Luin ulkomaisen kirjoittajan kirjan Jumalan mahdollisuudet Pohjolassa lopun aikana. Siinä kehotettiin perustamaan koteihin rukouspiirejä. Kansikuvassa oli Pohjoismaiden kartta ja Suomen kohdalla ruusu. Siitä erityisesti innostuin ja silloin vielä perheettömänä ihmisenä perustin rukouspiirin.

Kirjan ohjeen mukaan se oli yhteiskristillinen eli siinä toteutetaan Herran tahtoa, jotta kaikki olisivat yhdessä.

Nykyisin Maija Lihavainen näkee, että kaikella on tarkoituksensa Jumalan suuressa suunnitelmassa.

Hotelli Kimmelin työntekijänä hän ehti olla 13 vuotta. Siitä ajasta kahdeksan vuotta kului leipojana.

– Välillä toistuvat työpäivät alkoivat tympäistä, kunnes sain ylhäältä sydämelleni ohjeen alkaa siunata taikinoita ja rukoilla asiakkaiden puolesta.

Oman yrityksen perustamiseenkin liittyi vahva viesti Jumalalta. Jukolanportissa kioskina toimineen tilan kynnyksen yli astuessaan hän kuuli Herran sanat, että yksi seinä pitää pyhittää hänelle, peiliseinä tuonne, pari pöytää pitää saada asiakkaille ja luvat kahvitarjoilun aloittamiseen.

– Sanoma oli niin selkeä, että uskalsin ostaa tämän yrityksen. Kotiini Reijolassa olin perustanut pienen kotileipomon jo vuonna 1986. Jukolanporttiin tulin 1990-luvun lamavuosina. Ja tässä on pärjätty, Maija Lihavainen juttelee.

Jukolanportissa Maijan kotileipomo ja kahvio on toiminut 1990-luvulta saakka. Sitä ennen hän työskenteli Kimmelissä 13 vuotta, josta kahdeksan vuotta leipojana. Pizzat ja suolaiset piirakat ovat suosikkituotteita. Aina pitää myös keksiä uutuuksia, kuten kinuski- ja mangotuorejuustopullat, tietää yrittäjä Maija Lihavainen.

Hänellä on kaksi leipomotyöntekijää, joista hän on kiitollinen. Vuosien yrittäjän taipaleella hän on nähnyt kaikenlaista työntekijöitä näpistelijöistä alkaen.

Toiminimiyritykselleen hän etsii parhaillaan jatkajaa. Hän luottaa, että Jumala osoittaisi hänelle vielä uusia tehtäviä, vaikka leipomo jäisi mieluusti samanhenkisen yrittäjän käsiin.

– Vielä en nosta eläkettä. Tuurailen täällä työvuoroja. Asiakastyö on minulle tärkeätä. Välillä oltuani kahden keskisessä rukouksessa asiakkaan kanssa hän on sanonut kokeneensa enkelin kosketuksen.

Asiakkaista iso osa on miehiä. Monet käyvät kertomassa kuulumisiaan ja ovat vuosien varrella tulleet Maijan ystäviksi.

– Asiakkaiden määrä lisääntyi, kun laitoin Jumalan sanaa esille. Nyt seinällä on kehyksissä Raamatun lauseita ja esirukouslaatikko. Rukoilen kaikkien puolesta, ettei kenenkään tarvitsisi lähteä tyhjänä pois, Maija Lihavainen lupaa.

Kysymykseen, onko uskonnollisen vakaumuksen esille tuominen milloinkaan vaikuttanut negatiivisesti yritystoimintaa, Maija Lihavainen vastaa, että ei. Häntä ei ole sen enempää yritetty käyttää hyväksi kuin pilkattukaan.

– Tai no, kerran kaksi naispappia vilkaisi seinää ja naurahti sille. Yleensä ihmiset ovat suhtautuneet hyväksyvästi. Ja jos jollekin olen ilmaiset kahvit tarjonnut, sen olen tehnyt omasta sydämestäni.

Elämänsä vahvuudeksi ja sisällöksi 65-vuotias Maija Lihavainen esittelee sen, että Jumala puhuu hänelle varsin suoraan ja tekee hänen kauttaan ihmeellisiä tekojaan, kuten parantaa sairauksia.

Aikoinaan hän pohti evankelis-luterilaisesta seurakunnasta siirtymistä helluntaiseurakuntaan tai muihin vapaisiin kirkkokuntiin, mutta on kuitenkin pysynyt kirkossa. Kotinsa hän on avannut yhteiskristillisille tilaisuuksille.

– Kuulun myös yhteiskristilliseen kuoroon, hän kertoo ja jatkaa:

– Kaikkihan eivät nykyisessä luopumisen ajassa hyväksy armolahjoja. Minulla on kielillä puhumisen armolahja, mutta ei selittämisen lahjaa. Välillä saan Jumalalalta pitkiä tekstejä ja lauluja. Evankelistan armolahja ja henkien erottamisen armolahjat minulla myös on.

Pahoja voimia Maija Lihavainen sitoo rukoilemalla. Hän näkee tehtäväkseen polvistua välillä leipomossaan jääkaapin viereen ja muistaa rukouksissaan lähimmäistensä lisäksi itärajaa, Kiinan ja Korean asioita, Irakin sotaa ja niin edespäin.

– Kaikkea sitä, jottei tulisi enää maailmansotaa, hän hiljentää ääntään.

Yrittäjien vakaumukset on vähän tutkittu aihe

Yrittäjien vakaumusta ja yrittäjyyden ja uskonnon suhdetta ei ole kovinkaan paljon Suomessa tutkittu. Turun kauppakorkeakoulun professori Jarna Heinonen pyrkii välttämään stereotypioiden luomista, kun puhutaan niin laajasta joukosta ihmisiä kuin yrittäjät ovat.

– Yrittäjät keskenään voivat olla aivan yhtä erilaisia kuin yrittäjä ja ei-yrittäjä, hän toteaa.

Silti yrittäjyyteen usein liitetään työnteon, sinnikkyyden ja aktiivisuuden arvostus. Niillä arvoilla sinällään ei ole tekemistä uskonnon tai johonkin vähemmistöryhmään kuulumisen kanssa.

Uskonnolliseen yhteisöön kuulumista Heinonen vertaa vaikkapa johonkin yhdistykseen kuulumiseen.

– Jonkinlainen arvopohja ihmisiä yhdistää ja se synnyttää lojaalisuutta ja vertaisymmärrystä ryhmän jäseniä kohtaan.

Ja se taas miten paljon sen aiheen puolesta liputtaa, on täysin kiinni ihmisestä. Kotikaupungistaan Turusta Heinonen ottaa esimerkin pikaruokaketju Hesburgerin perustajan Heikki Salmelan, joka on avoimesti eri medioissa kertonut uskoontulostaan ja siitä, miten Jumala on hänelle asioita viestittänyt.

– Kyllähän entinen pääministerimmekin on kertonut lestadiolaisuudestaan. En osaa sanoa, missä määrin se näkyy hänen toiminnassaan politiikassa tai yrittäjyydessä, Heinonen puntaroi ja jatkaa:

– Uskonto saattaa vaikuttaa ainakin jossain kohdin siihen, miten ihmiset suhtautuvat häneen. Tutkimusta on vain vähän siitä, kuinka paljon vaikkapa lahkoihin kuuluvat verkostoituvat keskenään. Samantapaisia verkostoja edustavat rotaryt ja leijonat, joissa synnytetään keskinäistä luottamuspääomaa.

Vahvasti jonkun asian puolesta liputtamisen kääntöpuolena Heinonen näkee sen, että samalla voi liputtaa jotakin muuta aatetta pois. Kuluttajatkin usein tekevät valintojaan omien arvojensa mukaan.

Kuultuaan voimakkaasti kristinuskoaan esiintuovasta kahvilayrittäjästä Maija Lihavaisesta professori Heinonen innostuu, että uskontohan voi toimia myös liikeideana. Sen varaan voi rakentaa jopa kohdemarkkinointia.

Taipuvainen Heinonen on ajattelemaan niin, että suomalainen yhteiskunta nykymuodossaan olisi suvaitsevaisempi kuin vuosikymmeniä sitten. Hän ei ole törmännyt ainakaan ilmiöön, että yrittäjien pitäisi taustojaan salailla.

– Vakaumuksensa tai vähemmistöön kuulumisensa esiintuominen on aina henkilön oma päätös.

Tässä kahviossa Maija on monelle tuttu hahmo, jonka kanssa jaetaan iloja ja suruja sekä rukoillaan vaikeiden asioiden puolesta.