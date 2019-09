"Loistava ratkaisu", iloitaan Nokian Raskaat Renkaat Oy:ssä

Nokian Raskaat Renkaat ja Lieksan Kiinteistöt Oy ovat solmineet vuokrasopimuksen liittyen sisärenkaiden valmistamiseen Lieksassa. Nokian Raskailla Renkailla on tuotantotilat Teollisuuskylässä Kerantiellä.

– Tällä hetkellä siellä on töissä 15 henkilöä, ja olemme olleet Lieksassa kauan, ainakin 1960-luvulta saakka, kertoo Nokialla pääpaikkaansa pitävä tehtaanjohtaja Pasi Antinmaa.

Hän iloitsee Lieksan kaupungin tekemistä ponnisteluista kiinteistöjärjestelyn suhteen niin, että heidän toimintansa voi jatkua keskeytyksettä noin 3000 neliön tiloissa.

– Loistava ratkaisu, Antinmaa kiittää.

Kysymykseen laajentumismahdollisuuksista nyt, kun hallissa on konkurssien myötä paljon vapaata tilaa, hän vastaa, että yhtiössä jatkuvasti tutkitaan, mihin suuntaan maailma menee.

Nykyisellään Nokian Raskaiden Renkaiden Lieksan yksikössä tehdään sisärenkaita raskaisiin erikoisajoneuvoihin, kuten metsäkoneisiin ja puolustusvoimien ajoneuvoihin.

Samassa kiinteistössä toimivat aiemmin konkurssin tehneet PK Kappi Oy sekä Suomen Rengastehdas Oy. Lieksan Kiinteistöt Oy:llä ja Lieksan Logistiikkahalli Oy:llä oli kiinteistöstä lunastussopimus eli vuokranantajana kiinteistössä oleville vuokralaisille toimi Lieksan Logistiikkahalli Oy.

– Lunastussopimus purkaantui konkurssien myötä, ja kiinteistö on siirtynyt takaisin Lieksan Kiinteistöt Oy:n omistukseen, taustoittaa muutoksia Lieksan Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Vacklin maanantaina lähetetyssä tiedotteessa.

Vuokrasopimus Nokian Raskaiden Renkaiden kanssa on tehty tiloista kesän aikana.

Myös Nokian Raskaiden Renkaiden toimitusjohtaja Manu Salmi kiittelee Lieksan Kiinteistöt Oy:tä nopeasta reagoinnista muuttuneeseen tilanteeseen kiinteistön osalta.

– Vuokrasopimuksella varmistettiin se, että sisärenkaiden valmistus jatkuu Lieksassa entiseen tapaan. Sopimus paitsi turvaa sisärenkaiden valmistuksen tuleviksi vuosiksi, myös mahdollistaa toiminnan jatkokehittämisen, Salmi sanoo tiedotteessa.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen on tyytyväinen vuokrasopimuksen solmimiseen sekä tuotannon jatkumiseen Lieksassa.

– Nokian Raskaiden Renkaiden tuotannolla on sekä suuri brändiarvo Lieksalle että merkitystä teollisuustyöpaikkojen pysymiseen alueella.

Reinoja ja Ainoja valmistaneen PK Kappi Oy:n ja Suomen Rengastehdas Oy:n konkurssin myötä kiinteistöstä vapautui lopussa noin 11 000 neliötä teollisuus- ja toimistotilaa.

– Halli on todella iso, ja siitä on eriöity tiloja eri toiminnoille. Parhaillaan on myös neuvottelut käynnissä uusista mahdollisista vuokralaisista, Määttänen paljastaa.

Aiheesta aiemmin: Nokian Raskaiden Renkaiden valmistus jatkuu Lieksassa