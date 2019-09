Pohjois-Karjalan puurakentaminen kiinnostaa maailmalla

Joensuussa syyskuun 24.–25. päivä järjestettävä puurakentamisen seminaari Drivers for Wood Construction on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Tapahtumaan on ilmoittautunut toistaiseksi yli 100 vierasta 9:stä eri maasta.

– Joensuu Lighthouse -puukerrostalo on Euroopan mittakaavassakin niin merkittävä kohde, että se toimii näköjään vetonaulana myös seminaarille. Tapahtumassa nostetaan vahvasti esille paikallista puurakentamisosaamista ja tapahtuman saaminen Joensuuhun näyttää ainutlaatuiselta mahdollisuudelta, arvioi projektiasiantuntija Ville Mertanen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Seminaariin osallistuu useita puurakentamisen avainhenkilöitä, kuten ruotsalaisen Lindbäcks Bygg AB:n toimitusjohtaja Stefan Lindbäcks. Yritys on Euroopan suurin teollinen puukerrostalovalmistaja.

Lindbäcks Bygg on kehittänyt puurakentamisesta kannattavaa liiketoimintaa, ja yritys on tiedottanut perustavansa puukerrostalotehtaan myös Suomeen, Hämeenlinnaan. Tehtaan vuosikapasiteetti on enemmän kuin mitä Suomessa rakennetaan nyt puukerrostaloasuntoja yhteensä vuosittain.

Yhtenä alustajana seminaarissa kuullaan arkkitehti Kivi Sotamaata, joka kertoo yksityiskäyttöön Kontiolahdelle nousevasta Meteorite-pientalosta. Rakenteilla oleva talo on puurakenteinen (CLT), ja arkkitehtonisesti hyvin erityislaatuinen.

Joensuun tapahtuman järjestelyistä vastaavat Karelia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto sekä Luonnonvarakeskus. Seminaari toimii esitapahtumana Helsingissä järjestettävälle Forum Wood Building Nordic 2019 -konferenssille. Helsingin konferenssi kuuluu puolestaan Forum Holzbau -tilaisuuksiin, jotka ovat puurakentamisalan kärkitapahtumia maailmassa.

Joensuun kaksipäiväinen tapahtuma jakautuu varsinaiseen seminaaripäivään sekä puurakentamisen kohdevierailuihin Joensuussa ja laajemmin maakunnassa.

Ilmoittautuminen Joensuun seminaariin päättyy 15. syyskuuta. Seminaarin kieli on englanti.