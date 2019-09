Tikkalan uusi päiväkoti on lasten ja aikuisten mieleen

Tikkalan ja Onkamon alueen päiväkoti-ikäisten lasten yli vuoden kestänyt evakkomatka on päättynyt, kun Tikkalan päiväkodin rakentaminen on nyt vihdoin valmis. Maanantaina lapsukaiset pääsivät aloittamaan leikkinsä uutuuttaan hohtavassa päiväkodissa., ja elo onkin alkanut hyvin kolmen ryhmän päiväkodissa.

– Minä tykkään tuosta avaruusaluksesta. Uskalsin kiivetä ihan sinne ylös asti, Aada Kämäräinen, 6, kertoo.

Avaruusaluksella Aada tarkoittaa päiväkodin pihalla olevaa muutaman metrin korkeuteen kohoavaa kiipeilytelinettä.

Myös Antero Lepola, 6, nimeää kyseisen kiipeilytelineen suosikikseen, vaikka päiväkodin pihalla on toistakymmentä muuta ulkoleikkilaitetta.

– Tykkään myös pelata jalkkista. Pelaan sitä päiväkodin pihalla Aleksin, Juhon ja Juuson kanssa. Siinä tulee hiki. Minusta on kiva leikkiä ulkona, esikoulua käyvä Antero selostaa.

Piha on varmasti päiväkotia käyville lapsille ihastuksen kohde. Monet heistä ovat jo käyneet etukäteen tutustumassa ja leikkimässä päiväkodin pihassa.

Pihamaalla on useita kiikkuja, liukumäkiä, kiipeilytelineitä, hiekkalaatikko, tasapainoilulaite ja aidalla eroteltu alue, jossa voi pelata vaikka jalkapalloa tai järjestää ohjattuja tuokioita.

– Päiväkoti ei näytä eikä tunnukaan entiseltä. Kaikki on aivan eri tavalla, mikä on hyvä asia, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Anita Mölsä kertoo.

Myös Mölsän kollega Virpi Leinonen iloitsee vasta valmistuneesta päiväkodista.

– Meidän pienimmäisten, Hiirenhäntien osasto on aivan ihana. Eteistilat ja vessat ovat parhaita, ne ovat tilavia ja toimivia. Se onkin hyvä, sillä niissä tapahtuu päivän aikana paljon, kun lapsia puetaan ja vessatetaan useita kertoja päivässä.

Naisten mukaan päiväkodin toiminnoissa on aikuisetkin otettu huomioon. Rakennuksessa on työntekijöille sosiaalitilat ja taukohuone. Hyvä äänieristys ja ilmastointi ovat plussaa.

– On nostettavia pöytiä, pukeutumispenkkejä ja satulatuoleja, ne helpottavat meitä aikuisia kovasti pienten lasten kanssa työskennellessä, Virpi Leinonen mainitsee.

Vaaleanpunaiseen prinsessamekkoon pukeutunut 3-vuotias Enni-Rosa Mutanen löytää eteisestä heti oman vaatelokerikkonsa. Pienen suostuttelun jälkeen hän pukee yllensä pitkikset ja pitkähihaisen paidan, ja prinsessatossut vaihtuvat lenkkareihin. Sitten tyttö on valmis lähtemään pihaleikkeihin.

– Muutimme Tikkalaan heinäkuun alussa Ylämyllyltä. Halusimme maalle asumaan, äiti Tuija Harinen kertoo.

Asuinpaikan valintaan vaikuttivat päiväkoti ja koulu.

– Uusi pieni päiväkoti ja pieni koulu vaikuttivat valintaamme. Enni-Rosan isosisko on tokalla luokalla tässä samassa rakennuksessa olevassa Tikkalan koulussa.

Päiväkoti on mitoitettu 60 lapselle. Paikat on saatu järjestettyä kaikille tähän mennessä hakeneille, mutta pienimpien eli 0–2-vuotiaiden ryhmä täyttyi heti alkuun ja siihen on koko ajan jonoa.

– Muissa ryhmissä on muutamia vapaita paikkoja, ja katsomme, saammeko pienten ryhmästä siirrettyä reippaampia lapsia Kissankäpäliin eli 3-4-vuotiaiden ryhmään, jolloin pääsemme vuoden vaihteessa purkamaan kertynyttä hakemusjonoa, varhaiskasvatuksen päällikkö Elisa Havukainen kertoo.

Enni-Rosa Mutanen löysi oman lokerikkonsa äitinsä Tuija Harisen avustamana.

Kengät pannaan jalkaan pukeutumispenkillä, jotta työasento olisi mahdollisimman ergonominen, kertoo lastenhoitaja Virpi Leinonen. Kerttu Muranen on valmis lähtemään ulos.